路邊收費段竟跳過違停熱區 彰化市、員林市被檢討

交通部統計彰化縣有47萬3千多輛小型車，平均每18輛車使用一個公共停車位，即使興建停車場和畫設路邊停車格，熱鬧市區的停車格仍一位難求，縣政府輔導2市、6鎮實施路邊停車收費，已有6市鎮做到，但警方列為違停熱點的16條道路迄今沒畫停車格，被審計單位要求改進。

縣政府輔導八大生活圈的市鎮優先實施路邊停車收費，彰化市、鹿港鎮、員林市先後從2017年元月3日、元月21日、5月20日實施路邊停車收費，同年積極輔導和美鎮、北斗鎮、溪湖鎮、田中鎮、二林鎮，和美與北斗兩鎮在今年4月15日、5月10日起實施路邊停車收費，溪湖鎮、田中鎮、二林鎮評估後都暫不實施。

最早實施路邊停車收費的彰化市、鹿港鎮、員林市，並未涵括所有違停熱點路段，以員林市為例，有6個違停熱點道路如浮圳路二段到育英路、中山路二段到員林大道、靜修路到中山路二段、中山路一段到員林大道五段、靜修路到中山路二段、浮圳路到員水路二段，同一條路有停車收費路段，也有不收費，致使民眾競相把車子停在不收費的地方，造成當地交通混亂。

員林市收費停車路段，有5處超過60%使用率，超越彰化市僅3處，這些停車精華區的收費每小時20元，跟停車冷門路段一樣，審計單位認為有評估和調整的空間，以因應快速成長的停車需求，至於未來獲得前瞻建設經費補助興建的路外停車場，縣政府估計停車費每小時30元起跳，審計單位認為同一路段僅收20元，屆時民眾優先到周邊停車，將使斥資11億元的前瞻新停車場乏人問津，縣府應檢討計時費率，設法讓停車需求轉移到前瞻停車場。