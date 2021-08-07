影／台中福壽山農場5成蘋果掉滿地 初估損失150萬

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，但外圍環流引進強勁西南氣流，全台各地大雨狂炸。台中市和平區福壽山農場經一夜豪大雨侵襲後，農場人員今早巡視園區，發現蘋果園受到風雨影響，快要成熟的蘋果落果嚴重，損失約5成，初步估計損失約100萬至150萬元。農場人員看到滿到被吹落的蘋果，直呼「心好痛。」

福壽山農場表示，農場早期在果園周邊栽植松杉等高大的樹木，形成良好的防風保護，才沒有讓強勁的風勢造成更嚴重的災害。目前統計蘋果掉落數量約4至5成，依照去年平均價一台斤200元估算，初步估計損失約100萬至150萬元。

福壽山農場副場長王仁助表示，目前福壽山農場聯外道路零星落石、落枝落葉，而且雨霧線不良，聯外道路台8線、台7甲線以及福壽路，路面零星落石、泥流、樹枝樹葉堆積、雨霧視線不良，目前山區持續降雨，路況不佳，農場呼籲遊客颱風期間請勿前往山區，並做好防颱準備。