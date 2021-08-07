快訊

驚悚瞬間曝光！高雄桃源明霸克露橋遭沖斷 三部落成孤島

獨／曾當過3任基隆副市長 92歲柯水源今天凌晨辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中福壽山農場5成蘋果掉滿地 初估損失150萬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市福壽山農場的蘋果園受到風雨影響，快要成熟的蘋果落果嚴重，損失約5成。圖／福壽山農場提供
台中市福壽山農場的蘋果園受到風雨影響，快要成熟的蘋果落果嚴重，損失約5成。圖／福壽山農場提供

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，但外圍環流引進強勁西南氣流，全台各地大雨狂炸。台中市和平區福壽山農場經一夜豪大雨侵襲後，農場人員今早巡視園區，發現蘋果園受到風雨影響，快要成熟的蘋果落果嚴重，損失約5成，初步估計損失約100萬至150萬元。農場人員看到滿到被吹落的蘋果，直呼「心好痛。」

福壽山農場表示，農場早期在果園周邊栽植松杉等高大的樹木，形成良好的防風保護，才沒有讓強勁的風勢造成更嚴重的災害。目前統計蘋果掉落數量約4至5成，依照去年平均價一台斤200元估算，初步估計損失約100萬至150萬元。

福壽山農場副場長王仁助表示，目前福壽山農場聯外道路零星落石、落枝落葉，而且雨霧線不良，聯外道路台8線、台7甲線以及福壽路，路面零星落石、泥流、樹枝樹葉堆積、雨霧視線不良，目前山區持續降雨，路況不佳，農場呼籲遊客颱風期間請勿前往山區，並做好防颱準備。

王仁助說，福壽山農場人員意外發現在楓林雅築有一隻被風雨打落的雛鳥，先帶回照顧並提供食物，期待風雨趕快過去，讓雛鳥可以回到大自然中，所有人也可以恢復正常生活。

台中市福壽山農場的蘋果園受到風雨影響，快要成熟的蘋果落果嚴重，損失約5成。圖／福壽山農場提供
台中市福壽山農場的蘋果園受到風雨影響，快要成熟的蘋果落果嚴重，損失約5成。圖／福壽山農場提供
福壽山農場人員意外發現在楓林雅築有一隻被風雨打落的雛鳥，先帶回照顧並提供食物。圖／福壽山農場提供
福壽山農場人員意外發現在楓林雅築有一隻被風雨打落的雛鳥，先帶回照顧並提供食物。圖／福壽山農場提供

盧碧颱風 落石 西南氣流

延伸閱讀

地震又下雨 台東南橫多處落石熱氣球活動取消

台東台20線南橫公路多處落石！警籲用路人暫不要上山

影／連夜豪大雨 台中和平山區已10起落石樹倒

攜手美國國家失蹤與受虐兒童中心 蘋果將比對iOS 15裝置是否上傳違規照片

相關新聞

南投山區豪雨道路坍方 清境、合歡山、奧萬大休園

南投山區持續豪雨，造成多處道路落石坍方及土石流，仁愛鄉今天上午宣布停班停課，包括奧萬大國家森林遊樂區、清境農場和惠蓀林場...

路邊收費段竟跳過違停熱區 彰化市、員林市被檢討

交通部統計彰化縣有47萬3千多輛小型車，平均每18輛車使用一個公共停車位，即使興建停車場和畫設路邊停車格，熱鬧市區的停車...

影／台中福壽山農場5成蘋果掉滿地 初估損失150萬

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，但外圍環流引進強勁西南氣流，全台各地大雨狂炸。台中市和平區福壽山農場經一夜豪大雨侵襲後，農場...

預約疫苗問疫情 彰化縣府為民服務中心受理件數增2成

彰化縣府為民服務中心提供臨櫃、電話和線上服務，縣長王惠美在疫情期間也將該專線廣為運用作為防疫專線之一，今年國內疫情升溫後...

台中全國首創Podcast「大宅們」 都發局長分享住宅資訊

台中市住宅發展工程處全國首創建置「大宅們」PODCAST頻道，7月30日正式上線，針對台中市住宅政策進行深度探討及經驗分...

教師介聘涉恐嚇 「來會後悔到退休」

台中市議員李中昨踢爆，大里光榮國中開缺，何姓教師介聘上後，疑遭該校教評會傳訊「來了會後悔到退休」。台中市教育局表示，此案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。