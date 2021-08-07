預約疫苗問疫情 彰化縣府為民服務中心受理件數增2成

彰化縣府為民服務中心提供臨櫃、電話和線上服務，縣長王惠美在疫情期間也將該專線廣為運用作為防疫專線之一，今年國內疫情升溫後每月專線等服務量比去年同期增加2成，尤其這幾個禮拜縣府增加幫長者上網預約疫苗施打的服務，電話諮詢量是原來的一倍。

彰化縣議員賴清美日前審計畫處為民服務中心業務，了解了委外臨櫃、電話及線上客服一年契約金額449萬元，他說，去年年臨櫃及電話服務總數共3萬9780件，「哇！平均一件100元左右！老實說不便宜」，也認為知道這個專線（047531999）的人不多，還需要多多宣傳。

彰化縣府計畫處代理處長施敏華說，為民服務中心標案金額是包括所有服務人員的人事管理、訓練以及服務費用，並非以一通電話、一次服務平均計價，且服務是24小時全年無休，不能決定何時會有民眾來諮詢，但要待命隨時提供服務。

縣府為民服務中心民國99年成立至今，經費從一開始每年約400萬元，隨著基本薪資調整，之後每年預算約450元，施敏華表示，為民服務中心10年來換過4個單位運作，期間也以減少服務人力，增加服務項目調整，盡可能在有限資源中提供民眾多元服務。

彰化縣府為民服務中心目前由6名服務人員及1名組長負責運作，以往以電話和臨櫃服務較多，去年增加線上客服，去年臨櫃及電話服務有3萬9780件、線上文字客服741件，今年上半年已有2萬3970件、線上634件。

計畫處指出，這幾個月國內疫情升溫，縣長王惠美每天開記者會說明疫情，將服務專線廣為宣傳，使用率增加，以往每周約1000件電話等服務，最近幾周增為1600多件，許多是對疫情升級、降級規範有疑問，也有人求助上網預約疫苗，服務同仁必須不斷吸收新的資訊，提升應答能力。