豪大雨來襲傳災情！台中大里霧峰多處樹倒擋道、路凹陷

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，但外圍環流和西南氣流帶來驚人雨勢。台中為豪大雨警戒區域，昨晚到今天上午大雨不斷傳出災情，大里、霧峰區多處路樹倒塌，甚至造成路燈、電線桿歪斜，或道路中斷，大里區環河路、益民路二段都出現路面凹陷，警方獲報到場管制交通、通知相關單位搶修。

大里區甲堤南路在昨晚11時50分傳路樹倒塌造成交通中斷，台中市警局霧峰分局十九甲派出所員警獲報後到場，通知市政府建設局派員前來處理路樹，並且合力排除現場、疏導交通，並架設封鎖線管制。副所長陳甲益及3名員警與熱心民眾帶兩把鋸子今天凌晨0時30分冒大雨將倒塌路樹鋸為數段，搬離車道，恢復行車安全。

大里區十鼓巷今天上午9時50分有路樹倒塌，致使路燈、電線桿歪斜，影響交通。台中市警局霧峰分局大里分駐所巡邏員警已在周邊擺放交通錐管制，並連絡台電人員到場處置。

霧峰區象鼻路10-3號轉彎處及象鼻路16號前路樹倒塌在今天上午9時43分分傳路樹倒塌，霧峰分局萬豐派出所獲報後，線上警力立即封鎖道路，管制車輛通行，避免發生危險。萬豐派出所在今天上午10時2分通知市政府派員前來處理路樹，目前交通管制中。

大里區環河路一段與十股巷口在今天上午10時36分傳出路面凹陷，影響交通。大里分駐所獲報後，由巡邏員警在周邊交管，並擺放交通錐管制。台中養護公路一段已於現場擺設交通錐與警示燈。