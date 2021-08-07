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台中全國首創Podcast「大宅們」 都發局長分享住宅資訊

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市住宅發展工程處全國首創建置「大宅們」PODCAST頻道，7月30日正式上線，都發局長黃文彬（左）針對台中市住宅政策進行深度探討及經驗分享，固定周五更新。圖／台中市都發局提供
台中市住宅發展工程處全國首創建置「大宅們」PODCAST頻道，7月30日正式上線，都發局長黃文彬（左）針對台中市住宅政策進行深度探討及經驗分享，固定周五更新。圖／台中市都發局提供

台中市住宅發展工程處全國首創建置「大宅們」PODCAST頻道，7月30日正式上線，針對台中市住宅政策進行深度探討及經驗分享，內容包含台中好宅、包租代管以及租金補貼等內容，固定每周五更新。

台中市都市發展局長黃文彬昨天錄製節目，談論台中好宅整體概念、抽籤制度、地段選擇等民眾最關心的問題，8月13日將播映下集，歡迎大家關注「大宅們」PODCAST頻道。

黃文彬在節目中分享學生時期的租屋經驗，並反思台中社會住宅規劃。他表示，台中好宅除硬體外，居民的互動、社區服務也很重要，好宅完工後，住宅處積極媒合社會局長照、托嬰服務，以及教育局幼兒園等，此外，好宅社區公共空間也開放給鄰里，營造社區共好精神。

黃文彬說，目前台中好宅興辦分兩階段執行，第一階段以4年5000戶為目標，目前興辦已逾5000戶，達到市長盧秀燕的競選承諾。

住宅處第二階段將視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，各基地也因地制宜順應地方特色，例如：梧棲三民好宅是7層建築，降低樓層數減少海風對生活的影響，也考量該地段長輩居多；梧棲三民好宅加上樂齡概念，提供社會服務站、照護咖啡館等相應軟體服務。

梧棲三民好宅受理申請將在今年9月公告、10月受理申請，有興趣的民眾可關注「大宅們」PODCAST頻道，將隨時提供最新台中好宅資訊。

「大宅們」頻道可至Soundon：https://reurl.cc/YO5kjL 、Apple Podcasthttps://reurl.cc/2rAlZ4 、Kkbox：https://reurl.cc/XWrajE、Spotify：https://reurl.cc/R079rD、Google Podcasts：https://reurl.cc/R0GZ7D等頻道收聽。

梧棲 台中市 咖啡館 Podcast

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