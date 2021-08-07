豪大雨來襲！台中市長盧秀燕視察抽水站戒備

台中市長盧秀燕今天上午9時，冒雨視察烏日區五張犁抽水站，隨後視察大里溪水位。盧秀燕說，盧碧颱風沒有侵襲台灣，但外圍環流和西南氣流非常驚人，台中是豪大雨警戒區域，台中市昨晚啟動三級應變中心加強防汛，隨時監測水位啟動抽水站，今天雨勢驚人，大里、烏日低漥區六座抽水站已啟動，另龍井、烏日成功東路等地都已有移動式抽水機戒備或使用，呼籲這波雨勢不小，可能是二年來最大，提醒民眾加強戒備。

台中和平區昨晚宣布今天停班停課，盧秀燕一早在水利局長范世億陪同下到烏日五張犁抽水站關心水情，包括台中市議員吳瓊華，以及市議員林孟令服務處代表也到場關心，隨後盧秀燕到大里溪畔，了解溪水上漲情況。

盧秀燕說，大里溪沿岸共有5座大型抽水站及1座簡易抽水站，水位一到立即抽水，並清楚標示讓市民朋友掌握，市府也已整備移動式抽水機251台、沙包2萬包、防汛鼎塊681塊，市民如有需要隨時可向各區公所聯絡領取，有急救需求也可通報1999，市府將立即協助。

范世億說，大里溪沿岸5座大型抽水站及1座簡易抽水站總抽水量達31.9cms，相當於5分鐘內可抽排4座國際標準游泳池的水量，有助於提升大里溪沿岸區域排水能力，水利局隨時注意氣候變化，已做好防汛準備，守護市民安全。