南投山區豪雨道路坍方 清境、合歡山、奧萬大休園

南投山區持續豪雨，造成多處道路落石坍方及土石流，仁愛鄉今天上午宣布停班停課，包括奧萬大國家森林遊樂區、清境農場和惠蓀林場也宣布休園，將等山區雨勢停止後全面安檢，確認安全無虞再開放。南投縣政府也提醒民眾，山區雨勢持續不斷，非必要勿進入山區，避免發生危險。

清境高空觀景步道和清境農場青青草原、觀山牧區、因為上午宣布停班停課停止營運，有遊客到了門口也被勸離，相當無奈。但為了安全，工作人員仍請遊客改日再來，同時建議盡快下山，避免發生危險。

南投林管處說，奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易崩塌或出現土石流災害，基於安全考量暫時休園，實施道路落石泥流清除措施，確認安全無虞後即行開放。提醒國人做好防汛準備，山區居民隨時注意天候動態，避免危難。

有關「奧萬大國家森林遊樂區」相關訊息，請利用山林悠遊網( http://recreation.forest.gov.tw/ )網站；「能高越嶺西段國家步道」及「天池山莊」最新訊息，隨時公告於天池山莊網站。

東勢林管處也表示，南投山區超大豪雨，合歡山24小時累積雨量高達231毫米，合歡山森林遊樂區園區今日預警性休園。