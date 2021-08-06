民代台中文山焚化廠陳情 要求改善垃圾空污問題
台中市文山焚化廠周邊多名里長與民代今天前往抗議陳情，要求市府改善垃圾堆置與空污問題；台中市政府表示，焚化爐每年依規定維護歲修，沒有異常空污問題，堆置回收物料將清運處理。
依據台中市政府環保局資料指出，位於台中市南屯區的文山焚化廠，於民國84年5月完工，同年12月開始營運，設計處理量為每日900公噸。
但周邊居民發現，近期焚化廠內堆積3層樓高的垃圾山，暫置的垃圾不只有惡臭和塑膠味，還有分類不完整的寶特瓶、塑膠瓶和垃圾混雜，且焚化爐體使用26年後，都未更新空污改善設備。
焚化廠周邊的西屯、南屯與大肚區的9名里長，及台中市議員何文海等人，今天前往焚化廠抗議陳情，要求市府改善垃圾與空污問題，甚至應該遷移焚化廠。
何文海指出，文山焚化廠暫置區已堆置如垃圾山，且還陸續增加，民眾質疑嚴重超收垃圾無法及時處理，導致臭氣沖天，且焚化爐體使用年限已經超齡，早就應該停爐遷走，要求不要再繼續製造污染。
台中市環保局說明，文山焚化廠每年依中央焚化爐維護規定進行歲修，去年再編列逾新台幣1億2859萬元進行設施改善，讓整廠設備運作更加完善，目前沒有異常排放污染狀況發生。
環保局指出，目前暫置文山焚化廠的回收物料，今天已調集清潔隊人力與機具進行清運，預計清運至台中市其他3座焚化廠處理。
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