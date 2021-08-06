快訊

8萬人當心錯過莫德納！第六輪破百萬人想打高端

颱風外圍環流和西南氣流發威 屏東縣明天停班、停課

民代台中文山焚化廠陳情 要求改善垃圾空污問題

中央社 / 台中6日電

台中市文山焚化廠周邊多名里長與民代今天前往抗議陳情，要求市府改善垃圾堆置與空污問題；台中市政府表示，焚化爐每年依規定維護歲修，沒有異常空污問題，堆置回收物料將清運處理。

依據台中市政府環保局資料指出，位於台中市南屯區的文山焚化廠，於民國84年5月完工，同年12月開始營運，設計處理量為每日900公噸。

但周邊居民發現，近期焚化廠內堆積3層樓高的垃圾山，暫置的垃圾不只有惡臭和塑膠味，還有分類不完整的寶特瓶、塑膠瓶和垃圾混雜，且焚化爐體使用26年後，都未更新空污改善設備。

焚化廠周邊的西屯、南屯與大肚區的9名里長，及台中市議員何文海等人，今天前往焚化廠抗議陳情，要求市府改善垃圾與空污問題，甚至應該遷移焚化廠。

何文海指出，文山焚化廠暫置區已堆置如垃圾山，且還陸續增加，民眾質疑嚴重超收垃圾無法及時處理，導致臭氣沖天，且焚化爐體使用年限已經超齡，早就應該停爐遷走，要求不要再繼續製造污染。

台中市環保局說明，文山焚化廠每年依中央焚化爐維護規定進行歲修，去年再編列逾新台幣1億2859萬元進行設施改善，讓整廠設備運作更加完善，目前沒有異常排放污染狀況發生。

環保局指出，目前暫置文山焚化廠的回收物料，今天已調集清潔隊人力與機具進行清運，預計清運至台中市其他3座焚化廠處理。

台中市 空污 焚化爐

延伸閱讀

父親節禮物！南市推出大型廢棄物清運線上申請

北市回收廚餘變身有機肥料 9日起開放民眾申請

基隆提倡普渡紙錢集中焚燒 天外天焚化廠今祈福淨爐

父親節、情人節禮品包裝稽查 台中環保局：均符規定

相關新聞

父早逝母扛家計養4子 家扶兩兄弟爭氣考上台大、長庚

彰化縣家扶兒在疫情中仍刻苦向學，今天舉辦「疫起傳愛，投資家扶兒」募款表揚活動，家扶兒陳學義今年考上台大電機工程系、弟弟陳...

疫苗之亂有解第2劑雙軌制 長者：可解除意願登記嗎？

長者接種疫苗從地方政府造冊回歸唐鳳預約平台，聯合報昨天獨家報導台中市有很多長者因數位落差，無法上網預約或誤闖快打站惹民怨...

彰化媽祖祈福文化節 今年向年輕世代徵集設計文創品

彰化縣媽祖祈福文化節今年為鼓勵年輕文創設計者和學生參與宗教盛事，文化局舉辦文創品設計徵選比賽，將評選8件優秀作品，開放媽...

影／光榮國中教評會擋介聘 中市教育局組專案小組調查

台中市教師介聘傳出霸凌事件。大里光榮國中開缺一名數學教師缺，太平國中何姓教師介聘上後，卻被光榮教評會恐嚇「這種氣氛來不會...

台中餐廳內用怎麼辦？業者霧煞煞！盧秀燕：做到這3樣

防疫降為二級警戒，台中餐飲業採「限制性開放」內用。台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美...

YouBike退位!彰化9/1新車上路 縣府補貼前半小時5元

彰化公共自行車新舊系統交接，自7月舊系統微笑單車公司「功成身退」，7月底新廠商MOOVO、運點公司接手，彰化縣政府城市暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。