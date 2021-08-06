快訊

地牛又翻身！ 19:12規模5.4地震 最大震度4級

第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

國中教師介聘調入遭阻 中市教育局追究違失責任

中央社 / 台中6日電

對於台中市議員李中質疑大里區光榮國中教評會拒絕完成介聘程序的教師調入，台中市教育局今天表示，已組專案小組到校調查，並已函請校方追究相關人員違失責任。

李中下午在台中市議會業務質詢中指出，1名太平區國中數學老師循正當介聘管道欲調任光榮國中任教，竟遭光榮國中教師會與教評會言詞恐嚇，導致不敢到校報到。

李中接獲受害教師陳情後表示，對此感到不可思議，因此在今天的業務質詢時，要求光榮國中校長黃貴連到議會備詢，他除批評台中市教育局長楊振昇無能，也要求其主動辭職，並要求全案移送檢調單位調查。

台中市教育局指出，光榮國中今年開出1名教師缺額，採市內介聘方式補實，介聘程序完成後順利由他校教師調入，但光榮國中教評會卻以開缺未經教評會同意為由，拒絕這名教師調入。

教育局表示，法規並未有教師介聘開缺須經學校教評會同意的規定，市府予以嚴重譴責並已組專案小組到校調查，學校校長因未善盡督導之責，教育局已召開考績會議處，並已函請校方追究相關人員違失責任。

光榮國中校長黃貴連指出，教評會是合議制，要做這種不適法的決議，她也沒辦法，但她責無旁貸，願接受處分。

教育局 台中市 恐嚇

延伸閱讀

新北推出國中線上學習教學影片 8科目共28集

影／光榮國中教評會擋介聘 中市教育局組專案小組調查

若順利開學用餐是否要隔板？ 台中教育局：等教育部指引

台中公幼2歲「幼幼班」太少 教育局：113學年增至200班

相關新聞

父早逝母扛家計養4子 家扶兩兄弟爭氣考上台大、長庚

彰化縣家扶兒在疫情中仍刻苦向學，今天舉辦「疫起傳愛，投資家扶兒」募款表揚活動，家扶兒陳學義今年考上台大電機工程系、弟弟陳...

疫苗之亂有解第2劑雙軌制 長者：可解除意願登記嗎？

長者接種疫苗從地方政府造冊回歸唐鳳預約平台，聯合報昨天獨家報導台中市有很多長者因數位落差，無法上網預約或誤闖快打站惹民怨...

彰化媽祖祈福文化節 今年向年輕世代徵集設計文創品

彰化縣媽祖祈福文化節今年為鼓勵年輕文創設計者和學生參與宗教盛事，文化局舉辦文創品設計徵選比賽，將評選8件優秀作品，開放媽...

影／光榮國中教評會擋介聘 中市教育局組專案小組調查

台中市教師介聘傳出霸凌事件。大里光榮國中開缺一名數學教師缺，太平國中何姓教師介聘上後，卻被光榮教評會恐嚇「這種氣氛來不會...

台中餐廳內用怎麼辦？業者霧煞煞！盧秀燕：做到這3樣

防疫降為二級警戒，台中餐飲業採「限制性開放」內用。台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美...

YouBike退位!彰化9/1新車上路 縣府補貼前半小時5元

彰化公共自行車新舊系統交接，自7月舊系統微笑單車公司「功成身退」，7月底新廠商MOOVO、運點公司接手，彰化縣政府城市暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。