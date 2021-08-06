國中教師介聘調入遭阻 中市教育局追究違失責任

對於台中市議員李中質疑大里區光榮國中教評會拒絕完成介聘程序的教師調入，台中市教育局今天表示，已組專案小組到校調查，並已函請校方追究相關人員違失責任。

李中下午在台中市議會業務質詢中指出，1名太平區國中數學老師循正當介聘管道欲調任光榮國中任教，竟遭光榮國中教師會與教評會言詞恐嚇，導致不敢到校報到。

李中接獲受害教師陳情後表示，對此感到不可思議，因此在今天的業務質詢時，要求光榮國中校長黃貴連到議會備詢，他除批評台中市教育局長楊振昇無能，也要求其主動辭職，並要求全案移送檢調單位調查。

台中市教育局指出，光榮國中今年開出1名教師缺額，採市內介聘方式補實，介聘程序完成後順利由他校教師調入，但光榮國中教評會卻以開缺未經教評會同意為由，拒絕這名教師調入。

教育局表示，法規並未有教師介聘開缺須經學校教評會同意的規定，市府予以嚴重譴責並已組專案小組到校調查，學校校長因未善盡督導之責，教育局已召開考績會議處，並已函請校方追究相關人員違失責任。

光榮國中校長黃貴連指出，教評會是合議制，要做這種不適法的決議，她也沒辦法，但她責無旁貸，願接受處分。