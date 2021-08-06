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台中大坑3號步道因雨崩塌封閉 另3條持續整修

中央社 / 台中6日電

台中市大坑山區因近日連續豪大雨，造成大坑3號登山步道崩塌，中市府已封閉整修，另外先前封閉整修的3條步道，也因這幾天大雨影響施工進度，預計今年10月底可重新開放使用。

台中市政府觀光旅遊局今天表示，大坑山區共有12條登山步道，步道以貼近自然，不破壞生態環境及天然木材進行建置，但也因此較容易受天候因素影響造成損壞。

因連日降下大雨，大坑3號登山步道里程約0.6K處邊坡嚴重崩塌，影響民眾登山安全，中市府昨天起緊急封閉，預計今年11月底整修完成。

另外，因今年6月豪大雨，造成大坑9號及10號2條步道邊坡損壞，目前正封閉整修中。此外，大坑9-1登山步道因老舊不堪使用，目前也正封閉整修中。

觀旅局表示，3條正封閉整修的步道，原預計民國110年9月底可修復開放，但因近日豪大雨影響施工及邊坡損壞範圍加大，工期約需增加1個月，預計今年10月底開放民眾使用。

觀旅局呼籲，封閉期間為維護遊客安全，提醒民眾切勿闖入，市府也會加速趕工，儘量縮短各步道封閉時間。

登山步道 台中市 崩塌

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