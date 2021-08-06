兒童卡使用率僅1.7% 中市府：宣導學生多使用

對於台中市議員楊典忠今天質疑市府已發送近15萬張兒童卡，使用率竟只1.7%，市府表示，除檢討改進兒童卡使用率低的問題，也會再多宣導，讓學生多多利用。

楊典忠今天在市議會業務質詢中指出，台中市政府4到6月動支第二預備金進行國小一年級新生兒童卡採購與綁定，但市府目前已發送14萬8538張兒童卡，卻只有2583張在使用，使用率才1.7%。

楊典忠表示，由於台中市兒童卡只能搭公車與捷運，不像其他城市還有數位學生證、圖書館借書證、運動中心等功能，不坐公車的學生就用不到兒童卡，如果還要再花第二預備金採購兒童卡，公帑花用要講求效益，不要把第二預備金當私房錢亂花。

台中市政府教育局表示，兒童卡具有搭乘捷運半價、公車10公里免費優惠措施，並有悠遊卡小額消費功能。教育局配合今年1月1日起推出「雙十公車優惠」政策，符合資格的市民及市內就學的外縣市學生，須綁定交通票卡才可享有搭乘優惠；因此，為方便國小學童取得半票卡，由市府免費提供兒童卡1張，鼓勵國小學童搭乘捷運、公車。

教育局指出，去年市府共發放兒童卡14萬8538張，今年預估再發放一年級新生約2.7萬張，目前因疫情影響大眾運輸搭乘意願，市府除持續做好交通工具防疫措施，待疫情緩和也將加強宣導兒童卡政策，增進使用效益。