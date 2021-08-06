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又是褐根菌？彰化北斗扶輪公園第四棵樹倒 公所要鑑定

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮扶輪公園行道樹今天倒下，鎮公所派員移除。圖／鎮公所提供
彰化縣北斗鎮扶輪公園行道樹今天倒下，鎮公所派員移除。圖／鎮公所提供

大雨大雨下不停，彰化縣北斗鎮扶輪公園今天下午再傳行道樹倒下，是上個月22日傾倒榕樹的鄰居，鎮公所初步檢查樹倒原因跟褐根病有關，緊急調派人力處理，也修剪相鄰樹木的樹冠，避免行道樹又無預警倒下可能壓傷行人。

北斗鎮扶輪公園涼亭旁的榕樹今天下午忽然「轟」一聲倒下，幸好當時沒人車路過，未造成傷亡。後來行人通報鎮公所，農業課等單位連忙趕到，初步檢查樹根疑似遭褐病菌侵蝕腐爛，榕樹不敵陣陣豪大雨，從靠近樹根的樹基折斷倒下，農業課找廠商鋸樹和出動吊車載走。

北斗扶輪公園最近10年內發生4起樹倒意外，第一次發生在10年前，鎮公所找專家鑑定，樹木確因感染褐根病，鎮公所爭取補助燻蒸消毒土壤，時隔8年，去年又有1棵榕樹倒下，距離第一棵樹約40公尺，今年烟花颱風接近台灣陸地時風大雨大，7月22日扶輪公園又有1棵榕樹折斷，今天是第四棵。

鎮公所表示，扶輪公園恐遭褐根菌嚴重汙染，以致樹倒意外越來越密集，鎮公所將申請經費檢查園區樹木，及防制褐根菌延著東螺溪不斷蔓延。

彰化縣北斗鎮扶輪公園今天倒下的行道樹，根部疑遭褐根菌侵蝕鎮。圖／鎮公所提供
彰化縣北斗鎮扶輪公園今天倒下的行道樹，根部疑遭褐根菌侵蝕鎮。圖／鎮公所提供

行道樹 烟花颱風

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