父親節加強防疫 盧秀燕視察百貨美食街

父親節即將到來，台中市長盧秀燕今天到中友百貨公司視察美食街防疫措施時指出，已限制性開放餐飲內用，希望業者及民眾共同配合，消費者除在座位用餐外，全程都要佩戴口罩。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從3級警戒降為2級，市府於7月27日宣布餐飲限制性開放內用，由於父親節將屆，盧秀燕下午前往中友百貨公司視察美食街防疫作為。

盧秀燕指出，慶祝父親節，防疫也不能掉以輕心，餐飲限制性開放內用，依防疫指引，出入口須加強人流管理，落實梅花座或加裝隔板、實聯制、顧客除在座位上用餐外，仍應全程佩戴口罩。

對於業者配合防疫措施，盧秀燕除表達感謝外，她也說，原本中友百貨美食街可容納600人，但降載至160人，賣場並設置社交距離管理員宣導顧客保持1.5公尺的安全社交距離，以及所公告的容留人數等防疫指引。

此外，有關行政院規劃推出振興5倍券，市府如何因應一事，盧秀燕認為，中央目前還在籌備中，市府也在內部研議中，屆時再向大家宣布。