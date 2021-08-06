父早逝母扛家計養4子 家扶兩兄弟爭氣考上台大、長庚

彰化縣家扶兒在疫情中仍刻苦向學，今天舉辦「疫起傳愛，投資家扶兒」募款表揚活動，家扶兒陳學義今年考上台大電機工程系、弟弟陳健輝考上長庚大學研究所，兩人父親是建築工人，在他們幼兒園時就因工安意外喪生，母親獨自拉拔4子長大成人，兩兄弟都很貼心，努力向學，希望未來能找到好工作脫貧，讓媽媽不再那麼辛苦。

彰化家扶主任王震光說，疫情警戒期間連帶景氣低迷，不僅家扶少了六成捐款，不少受扶助家庭的家長及高中以上的孩子也失去打工的收入，家計受到嚴重衝擊，不過這些在逆境中的家扶兒們用最簡單的數位設備、及資源完成學業，不少人更考上一流的國立碩士班、大學與高中。

陳學義的媽媽是緬甸華僑新住民，父親在他們幼年時就去世，母親擔任教會課輔老師，以微薄薪水把他們四兄弟撫養成人。

陳學義大學念交大電子物理系，課業壓力不小，不過他仍在系辦工讀每月有4、5千元收入，加上努力拿獎學金，生活費就不必造成母親太大負擔，雖然他對理科很有興趣，但考量若走純研究路線，未來可能對改善家裡經濟幫助較小，為了想脫貧，他研究所轉台大電機，希望未能找到好工作，在準備自己比較不熟悉的領域，一開始自己買書自己讀和看網路資料，考前在家扶幫助下支出補習費用衝刺，他很感謝一路上都有人幫助他們。

陳健輝高中原本可以上彰中，但他說，哥哥已到外地就學，他想留下來陪媽媽，所以就讀二林高中，後又考上長榮大學醫務管理系，大學時也在學校擔任行政助理及研究方案助理，今年考上長庚大學智慧醫療創新碩士學程。

今天有10位考上研究所和國立大學、明星高中等優秀學生分享學習歷程，還有拋磚引玉響應助學家扶兒的彰化南區扶輪社、成功國際獅子會、彰化縣表揚好人好事運動協會、森田藥粧集團等贊助單位到場為家扶兒打氣。