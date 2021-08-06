疫苗之亂有解第2劑雙軌制 長者：可解除意願登記嗎？

長者接種疫苗從地方政府造冊回歸唐鳳預約平台，聯合報昨天獨家報導台中市有很多長者因數位落差，無法上網預約或誤闖快打站惹民怨；中央疫情指揮中心今宣布，65歲以上第二劑採雙軌制，未意願登記者，中央造冊提供給地方政府，由地方安排通知接種。

消息傳回地方，很多基層區公所人員、里長很開心，「中央終於有回應了」、「第二劑尚未意願登記的長者有福了！」也有已經意願登記的長者想要「解除意願登記」，因為「比較習慣拿通知單來注射」。

台中市南屯區長林秋萬說，南屯區很多已接種過疫苗的長者因為資訊有落差，昨天冒雨向里長求助，上網預約第五輪的疫苗，結果全數資格不符不能預約，白忙一場。中央今天宣布65歲以上長者接種第二劑採「雙軌服務」，回應地方需求，真是天大好消息。

林秋萬指出，很多長者不習慣麻煩子女，第二劑疫苗意願登記預約要以行動電話簡訊通知，只好央求里長幫忙，簡訊發到里長手機，然後每天向里長報到，詢問收到簡訊了嗎？未來第二劑尚未意願登記者的長者就由地方政府通知，真的是一大福音。

台中市大肚區長白峨嵋說，大肚區公所發現很多老人不會上網填疫苗意願及預約接種登記，也搞不清楚何時要上網填、何時要打疫苗，區公所等處提供服務櫃台，並且巡迴里辦公處教學，但很多長者還是搞不清楚，昨天還有一名已打莫德納的長者誤以為疫苗接種記錄黃卡有蓋時間就不用預約直闖快打站，現場人員解釋半天才勸退。