彰化媽祖祈福文化節 今年向年輕世代徵集設計文創品

彰化縣媽祖祈福文化節今年為鼓勵年輕文創設計者和學生參與宗教盛事，文化局舉辦文創品設計徵選比賽，將評選8件優秀作品，開放媽祖祈福文化節活動日現場票選最佳潛力獎，希望激發彰化縣的文創能量。

彰化縣府2008年開始舉辦媽祖遶境活動，12座鄉鎮信仰中心的媽祖宮廟主委擲筊輪流當值年爐主，承辦媽祖飛昇日的當月遶境全縣，2019年活動轉型為連辦3天定點廟會，去年因疫情停辦，今年縣長王惠美擲筊獲媽祖聖示舉辦，將在值年爐主芳苑鄉王功福海宮舉辦媽祖祈福文化節。

文化局表示，今年增加文創品設計徵選比賽，希望透過競賽讓年輕世代了解彰化縣宗教文化底蘊，熟悉在地傳統文化及媽祖信仰特色，文創品能創造活動附加價值，促進周邊商品銷售及帶動在地經濟發展。

媽祖祈福文化節文創品設計徵選比賽將選出金、銀、銅各1名，獎金依序4萬5仟元、3萬5仟元、2萬元，佳作5名各1萬元，為免遺珠之憾，文化局設置最佳潛力獎，在媽祖祈福文化節活動期間舉辦票選產生。

文創品設計徵選比賽不限年齡和居住地，個人或團隊均可報名，自即日起至今年8月31日受理紙本投件，以郵戳為憑，郵寄到（500）彰化縣彰化市卦山路3號，彰化縣文化局／藝文推廣科，信封註明「彰化縣媽祖祈福文化節文創品設計徵選比賽」，相關資訊可到文化局官網了解相關訊息。