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影／光榮國中教評會擋介聘 中市教育局組專案小組調查

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語恐嚇霸凌，連帶影響多校老師調動權益，台中市議員李中痛批行徑惡劣，羞辱杏壇，破壞行政與介聘體制。記者喻文玟／攝影
光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語恐嚇霸凌，連帶影響多校老師調動權益，台中市議員李中痛批行徑惡劣，羞辱杏壇，破壞行政與介聘體制。記者喻文玟／攝影

台中市教師介聘傳出霸凌事件。大里光榮國中開缺一名數學教師缺，太平國中何姓教師介聘上後，卻被光榮教評會恐嚇「這種氣氛來不會好過」、「被記過痛一下就好，來了後悔到退休」，何姓教師不敢報到，連帶影響到東勢國中一名教師介聘權。教育局表示，已組專案小組調查涉及恐嚇、言語霸凌行為，會保障教師應有權益，不會因放棄介聘進行懲處。

這起事件會爆發，是東勢國中王姓教師要介聘到太平國中不成，向市議員李中投訴，深入了解才發現是光榮國中教評會的張姓教師，請其他教師拒絕投票，推給人事主任開缺疏失，並請人和何姓老師溝通，強調「這種氛圍來光榮不會好過，全校同事都在抗議，光榮教評會會繼續抵制」，「10年內不得介聘不至影響太多」。

李中昨天請光榮國中校長黃貴連到議會備詢，他說，教評會已涉嫌組織性恐嚇，讓何姓教師心生恐懼，原本以為校園霸凌都發生在學生，光榮國中是老師帶頭恐嚇，他要求教育局按介聘結果調動，聽說何老師快哭出來說：「不敢去了」。

李中痛批教育局長楊振昇有虧職守，介聘行政程序都走完了，「批好的公文這麼不值錢？」教育局無能為力，放任光榮國中違法亂紀，若局長已無能為力管理教育機構，建議他辭職，此案要送檢調偵辦。另外，光榮國中教評會說沒有缺額，但今年暑假又開19名代理教師缺額，數學老師就有2缺，相互矛盾。

楊振昇表示，光榮國中教評會多次以開缺未經教評會同意，拒絕介聘教師調入，此舉已擴權，明顯違反介聘辦法，有明確函知相關規範，光榮仍未能依規辦理，連帶影響東勢國中教師權益。

黃貴連說，教育局已調查不便發言，坦承自己校內溝通有疏失。

對於光榮張姓教師疑涉惡意霸凌阻擋調動，教育局已組專案小組到校調查，卻因受訪人員不願配合訪談，至今無法釐清全貌，會保障教師應有權益，也不會因放棄介聘報到進行懲處，已函請校方追究相關人員違失責任。

國民黨議員黃健豪認為，這起事件另外要思考的是，校園有一群老師「霸占」教評會，各校都有「一群特定教師」長期把持人事權，權力比民意代表還大，校長會輪調、主任也會換、教育局長也有任期，但這群特定教師長期在校內，阻礙新血流動，卻無法可管？應思考教評會教師、教師組織要有任期制，有法可管。

光榮國中校長黃貴連昨天到議會備詢，對於校內教評會疑似霸凌他校教師，語帶恐嚇威脅「會後悔直到退休」，她表示，教育局已介入調查不便發言，會加強校內溝通。記者喻文玟／攝影
光榮國中校長黃貴連昨天到議會備詢，對於校內教評會疑似霸凌他校教師，語帶恐嚇威脅「會後悔直到退休」，她表示，教育局已介入調查不便發言，會加強校內溝通。記者喻文玟／攝影
台中市大里光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語霸凌，影響多校老師調動權益。圖／李中提供
台中市大里光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語霸凌，影響多校老師調動權益。圖／李中提供
光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語霸凌，影響多校老師調動權益，台中市議員李中痛批行徑惡劣，羞辱杏壇，「介聘說沒缺額，又開缺徵代理教師」。記者喻文玟／攝影
光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語霸凌，影響多校老師調動權益，台中市議員李中痛批行徑惡劣，羞辱杏壇，「介聘說沒缺額，又開缺徵代理教師」。記者喻文玟／攝影
光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語霸凌，影響多校老師調動權益，台中市議員李中痛批行徑惡劣，羞辱杏壇，「介聘說沒缺額，又開缺徵代理教師」。圖／取自網路
光榮國中今年開缺介聘一名數學老師，卻被教評會惡意抵制、言語霸凌，影響多校老師調動權益，台中市議員李中痛批行徑惡劣，羞辱杏壇，「介聘說沒缺額，又開缺徵代理教師」。圖／取自網路
光榮國中校長黃貴連昨天到議會備詢，對於校內教評會疑似霸凌他校教師，語帶恐嚇威脅「會後悔直到退休」，她表示，教育局已介入調查不便發言，會加強校內溝通。記者喻文玟／攝影
光榮國中校長黃貴連昨天到議會備詢，對於校內教評會疑似霸凌他校教師，語帶恐嚇威脅「會後悔直到退休」，她表示，教育局已介入調查不便發言，會加強校內溝通。記者喻文玟／攝影

教育局 恐嚇 霸凌

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