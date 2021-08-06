影／光榮國中教評會擋介聘 中市教育局組專案小組調查

台中市教師介聘傳出霸凌事件。大里光榮國中開缺一名數學教師缺，太平國中何姓教師介聘上後，卻被光榮教評會恐嚇「這種氣氛來不會好過」、「被記過痛一下就好，來了後悔到退休」，何姓教師不敢報到，連帶影響到東勢國中一名教師介聘權。教育局表示，已組專案小組調查涉及恐嚇、言語霸凌行為，會保障教師應有權益，不會因放棄介聘進行懲處。

這起事件會爆發，是東勢國中王姓教師要介聘到太平國中不成，向市議員李中投訴，深入了解才發現是光榮國中教評會的張姓教師，請其他教師拒絕投票，推給人事主任開缺疏失，並請人和何姓老師溝通，強調「這種氛圍來光榮不會好過，全校同事都在抗議，光榮教評會會繼續抵制」，「10年內不得介聘不至影響太多」。

李中昨天請光榮國中校長黃貴連到議會備詢，他說，教評會已涉嫌組織性恐嚇，讓何姓教師心生恐懼，原本以為校園霸凌都發生在學生，光榮國中是老師帶頭恐嚇，他要求教育局按介聘結果調動，聽說何老師快哭出來說：「不敢去了」。

李中痛批教育局長楊振昇有虧職守，介聘行政程序都走完了，「批好的公文這麼不值錢？」教育局無能為力，放任光榮國中違法亂紀，若局長已無能為力管理教育機構，建議他辭職，此案要送檢調偵辦。另外，光榮國中教評會說沒有缺額，但今年暑假又開19名代理教師缺額，數學老師就有2缺，相互矛盾。

楊振昇表示，光榮國中教評會多次以開缺未經教評會同意，拒絕介聘教師調入，此舉已擴權，明顯違反介聘辦法，有明確函知相關規範，光榮仍未能依規辦理，連帶影響東勢國中教師權益。

黃貴連說，教育局已調查不便發言，坦承自己校內溝通有疏失。

對於光榮張姓教師疑涉惡意霸凌阻擋調動，教育局已組專案小組到校調查，卻因受訪人員不願配合訪談，至今無法釐清全貌，會保障教師應有權益，也不會因放棄介聘報到進行懲處，已函請校方追究相關人員違失責任。