幼幼班不足 中市府：盤點公有建物持續增班

台中市幼幼班只有43班，無法滿足家長需求，台中市政府今天表示，積極盤點公有建物、學校餘裕空間與土地，努力增班並鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，滿足市民托嬰托幼需求。

台中市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人今天在市議會業務質詢中指出，台中市公共化幼兒園共有268園，其中幼兒園2歲班「幼幼班」只有43班，無法滿足市民托育需求。

為解決2歲後孩子無處可去的困擾，邱素貞等人要求教育局多管齊下，盤點公有建物等設施，將2歲專班所需設施設備，納入公共化幼兒園增班設園整體規劃，以滿足家長托育需求。

教育局表示，市府持續盤點資源，努力增班，110學年度除持續增班外，更針對3至5歲專班招生情況不佳者轉型為2歲專班，到目前為止，2歲專班較原先已增加7倍，共43班、收托655人。

市府指出，教育局也多管齊下，積極盤點公有建物、學校餘裕空間與土地努力增班，鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，預計114學年度2歲專班將達72班、收托1119人。