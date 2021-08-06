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台中餐廳內用怎麼辦？業者霧煞煞！盧秀燕：做到這3樣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。記者趙容萱／攝影

防疫降為二級警戒，台中餐飲業採「限制性開放」內用。台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。現場媒體提問，現在還是有很多餐飲業者對於台中市的規定「霧煞煞」，是要梅花座？還是要隔板？盧秀燕說，很簡單，起碼要符合中央防疫指引，一，實聯制，才能清楚掌握誰進來用餐，二、戴口罩。三，有飲食一定要有隔板，至少這三樣一定要做到。若還有問題打1999或詢問經發局。

盧秀燕說明，明天是降級餐廳開放內用的第一個重要節日父親節，各大百貨公司、商場、商圈出現人流，因此特別來視察。她提醒市民歡度父親節也要做好防疫措施，也感謝業者配合實聯制、戴口罩、用餐要加隔板及保持適當安全距離，例如桌與桌間距大於1.5公尺、採梅花座等，確保從業人員及市民健康。

盧秀燕指出，她今天視察中友百貨美食街發現，業者把防疫距離拉得很寬，美食街共可同容納600人，業者配合防疫，降載為160人，這比政府的規定還好。

中友百貨總經理劉嘉誠說，中友百貨嚴格落實防疫措施，遵守政府頒發防疫規定，除了民眾熟知的入店量額溫、實聯制、酒精消毒之外，即日起嚴格管制人流，設置「社交距離宣導員」於每個樓層舉牌宣導，提醒顧客保持安全社交距離。

劉嘉誠指出，餐廳內遵守可容留人數限制，座位數大幅降載，除了設置隔板之外，桌距也會拉開，保持梅花座，以確保用餐顧客有足夠的安全距離，館內公共區域也會加強宣導，B棟客梯搭乘人數上限15人、A棟及C棟客梯搭乘上限7人。

台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕為避免防疫鬆懈，加上父親節即將到來，今帶隊視察中友百貨美食街。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 社交距離 父親節

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