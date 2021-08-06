YouBike退位!彰化9/1新車上路 縣府補貼前半小時5元

彰化公共自行車新舊系統交接，自7月舊系統微笑單車公司「功成身退」，7月底新廠商MOOVO、運點公司接手，彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬今在議會進行專題報告，未來騎乘費率計價化繁為簡採半小時計價，智慧自行車每30分鐘10元、電輔自行車每30分鐘20元，縣府一樣補貼民眾前30分鐘5元，租借站減為66站。

彰化縣公共自行車YouBike1.0系統從今年7月1日由微笑單車公司轉換新營運商運點科技公司，因交接而系統暫停營運約1個月後，7月27日起由運點公司恢復營運，預計9月起陸續換新車。

彰化縣議員尤瑞春今天在議會上表示，縣府作業讓公共自行車使用出現空窗，造成鄉親困擾，「換系統有比較省錢嗎？」

田飛鵬說，彰化公共自行車去年招標金額為5944萬元，評估3家廠商參選方案，原有微笑單車只願針對車輛損壞的零件維修替換，3年期滿縣府擁有的是使用年限達10年的舊車，而運點公司願提供公全新自行車與電動輔助自行車共1650輛，且約滿後車輛為縣府所有，運點的條件較佳。

民眾也發現，新系統免費替會員投保公共自行車傷害險，舊會員、新會員只要上官網登錄填寫基本資料，就能完成投保程序。

計費部分原系統4小時內每30分鐘10元，4到8小時內，每半小時20元，8小時以上每半小時40元，新廠商簡化計算，智慧自行車每30分鐘10元、電輔自行車每30分鐘20元。

縣內彰化市、員林市、鹿港鎮原有68處租借站，新系統建置將減為66站，主要是去年鹿港基督教醫院站地主收回，鹿港鎮公所則因施工暫緩設置，彰化縣議員吳韋達今質詢，「站點增減或位置調整為何不在新系統設站就一併調整到位？」

田飛鵬說，騎乘率和設置地點有關，而這兩年疫情騎乘使用的狀況較難參考，預計在新車上路3、4月後透過大數據調查再調整，可將騎乘率低的站撤掉，增加到其他地方。