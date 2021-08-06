連日大雨沖刷 台中頂灣潭河濱公園地基掏空破2大洞

台中市潭子區人和路與北屯支線交界處，沿著北屯支線為10多年前台中水利會施作頂灣潭河濱公園，是鄰近潭北里居民平時休憩的好地方。近日連日大雨，公園地面因故塌陷破2個大洞，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日邀集相關單位前往會勘，農水署台中管理處承諾立即將塌陷大洞先覆土填平，防止意外發生。

潭子區潭北里里長林俊堂說，近日大雨沖刷，北屯支線旁頂灣潭河濱公園地面竟出現塌陷，公園地面破2個大洞掏空，民眾擔心崩塌持續擴大，希望相關單位盡速找出原因並進行緊急搶修，確保在地居民的生命財產安全。

賴朝國表示，北屯支線旁頂灣潭河濱公園地面破了2個大洞，洞穴直徑及深度約60公分，深怕前往休憩民眾不小心跌落會出現危險，趕緊於現場放置路障，提醒民眾不要靠近。他說，頂灣潭河濱公園下游北屯支線因有做護岸基腳保護工，因此下游處公園地面沒有任何塌陷，但靠近頂灣潭河濱公園河段，沒有施作護岸基腳保護工，經長年沖刷懷疑是不是該護堤的地基日漸掏空所造成。

楊瓊瓔表示，北屯支線旁頂灣潭河濱公園是潭北里附近居民平時休憩好去處，公園地面出現地基掏空，要求農水署台中管理處用最快速度先修補塌陷大洞，鞏固地基，並請水利署第三河川局天氣好轉後盡速辦理北屯支線及公園做非破壞性檢測，趕快找出原因，才能降低居民擔憂，徹底防止掏空繼續發生。