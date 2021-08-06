台中清水4里自來水延管工程 預計9月底完工

台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里約有數十戶無裝設自來水，多年來希望相關單位辦理自來水延管，解決用水不便問題。立法院副院長蔡其昌接獲陳情後，爭取前瞻計畫總經費374萬元施作自來水延管工程，改善清水地區無自來水使用的問題，此次工程預計有34戶住戶受惠，完工後清水區自來水供水普及率提升至82.64%。

立法院副院長蔡其昌昨日邀集相關單位前往會勘，蔡其昌表示，清水區的居民非常關心此次的延管工程，感謝台中市政府、王立任、楊典忠議員還有里長們的協助，也感謝自來水公司的規劃，各單位合作來解決居民的需求，幫較偏遠、過去無自來水的地區，提供健康、安全的自來水使用。

第四區管理處副處長張子中說，清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里的自來水延管工程總經費374萬，包括工程費210萬元，路修費164萬，將進行秀水里橋江北街100DIP共168公尺、裕嘉里及臨江里100DIP共365公尺、田寮里高美路延管100DIP共80公尺，預計今年8月16日開始施工，9月底完工。