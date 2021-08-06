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台中清水4里自來水延管工程 預計9月底完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里今年8月將實施自來水延管工程。圖／蔡其昌服務處提供
台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里今年8月將實施自來水延管工程。圖／蔡其昌服務處提供

台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里約有數十戶無裝設自來水，多年來希望相關單位辦理自來水延管，解決用水不便問題。立法院副院長蔡其昌接獲陳情後，爭取前瞻計畫總經費374萬元施作自來水延管工程，改善清水地區無自來水使用的問題，此次工程預計有34戶住戶受惠，完工後清水區自來水供水普及率提升至82.64%。

立法院副院長蔡其昌昨日邀集相關單位前往會勘，蔡其昌表示，清水區的居民非常關心此次的延管工程，感謝台中市政府、王立任、楊典忠議員還有里長們的協助，也感謝自來水公司的規劃，各單位合作來解決居民的需求，幫較偏遠、過去無自來水的地區，提供健康、安全的自來水使用。

第四區管理處副處長張子中說，清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里的自來水延管工程總經費374萬，包括工程費210萬元，路修費164萬，將進行秀水里橋江北街100DIP共168公尺、裕嘉里及臨江里100DIP共365公尺、田寮里高美路延管100DIP共80公尺，預計今年8月16日開始施工，9月底完工。

秀水里里長陳月娟提到，此次自來水延管工程將於8月中施工，目前已有34新用戶參與，里長們會把握動工前再次向里民說明，讓有意願新設自來水設施的新用戶都能在這次的延管工程中受惠。

台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里今年8月將實施自來水延管工程。圖／蔡其昌服務處提供
台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等4里今年8月將實施自來水延管工程。圖／蔡其昌服務處提供

蔡其昌 立法院 台中市

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