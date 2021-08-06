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大和獅子會、企業認購2千盒梨山水蜜桃力挺果農

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市和平區長吳萬福特別邀請台中大和獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動挺果農。圖／大和獅子會提供
台中市和平區長吳萬福特別邀請台中大和獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動挺果農。圖／大和獅子會提供

台灣今年遭逢半世紀最大乾旱危機，導致梨山水蜜桃產量大減，5月又因疫情暫停觀光及市集活動，讓水蜜桃果農們擔心水果銷量。台中市和平區長吳萬福特別邀請台中大和獅子會，發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動挺果農。

台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」企業認購，長期支持梨山水蜜桃，號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會四大社團各分會、企業接力認購。

大和獅子會長何正仁表示，每年他都會結合許多社團企業，舉行「前進部落小旅行」支持果農，認識泰雅部落文化與採買水果，今年受到疫情的影響，無法直接到產地去支持辛苦的果農，改為線上認購活動，原訂目標 1000 盒，活動發起不到 5 天，就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技股 份有限公司楊勝得董事長及四大社團，企業界熱烈響應。

在獅友們全力支持下，今年梨山水蜜桃認購超過 2000 盒，幫助在地農民，以實際行動推廣梨山優質的農特產。

近期因颱風來勢洶洶，造成天氣極不穩定，大和獅子會會長何正仁表示，企業認購的訂單持續增加中，不受颱風影響，每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農，會持續訂單到梨山水蜜桃產季結束。

每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農，台中大和獅子會連續第6年響應認購。圖／大和獅子會提供
每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農，台中大和獅子會連續第6年響應認購。圖／大和獅子會提供
台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。圖／大和獅子會提供
台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。圖／大和獅子會提供
台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。圖／大和獅子會提供
台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。圖／大和獅子會提供

梨山 獅子會 疫情

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