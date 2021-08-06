大和獅子會、企業認購2千盒梨山水蜜桃力挺果農
台灣今年遭逢半世紀最大乾旱危機，導致梨山水蜜桃產量大減，5月又因疫情暫停觀光及市集活動，讓水蜜桃果農們擔心水果銷量。台中市和平區長吳萬福特別邀請台中大和獅子會，發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動挺果農。
台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」企業認購，長期支持梨山水蜜桃，號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會四大社團各分會、企業接力認購。
大和獅子會長何正仁表示，每年他都會結合許多社團企業，舉行「前進部落小旅行」支持果農，認識泰雅部落文化與採買水果，今年受到疫情的影響，無法直接到產地去支持辛苦的果農，改為線上認購活動，原訂目標 1000 盒，活動發起不到 5 天，就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技股 份有限公司楊勝得董事長及四大社團，企業界熱烈響應。
在獅友們全力支持下，今年梨山水蜜桃認購超過 2000 盒，幫助在地農民，以實際行動推廣梨山優質的農特產。
近期因颱風來勢洶洶，造成天氣極不穩定，大和獅子會會長何正仁表示，企業認購的訂單持續增加中，不受颱風影響，每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農，會持續訂單到梨山水蜜桃產季結束。
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