大和獅子會、企業認購2千盒梨山水蜜桃力挺果農

台灣今年遭逢半世紀最大乾旱危機，導致梨山水蜜桃產量大減，5月又因疫情暫停觀光及市集活動，讓水蜜桃果農們擔心水果銷量。台中市和平區長吳萬福特別邀請台中大和獅子會，發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動挺果農。

台中大和獅子會連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」企業認購，長期支持梨山水蜜桃，號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會四大社團各分會、企業接力認購。

大和獅子會長何正仁表示，每年他都會結合許多社團企業，舉行「前進部落小旅行」支持果農，認識泰雅部落文化與採買水果，今年受到疫情的影響，無法直接到產地去支持辛苦的果農，改為線上認購活動，原訂目標 1000 盒，活動發起不到 5 天，就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技股 份有限公司楊勝得董事長及四大社團，企業界熱烈響應。

在獅友們全力支持下，今年梨山水蜜桃認購超過 2000 盒，幫助在地農民，以實際行動推廣梨山優質的農特產。