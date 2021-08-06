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伸港大同國小仁愛樓老舊重建 新教室結合海寮意象

中央社 / 彰化縣6日電

伸港鄉大同國小仁愛樓使用40年，屋齡老舊且有安全疑慮，縣府爭取9491萬元經費拆除重建，新校舍將以伸港鄉等沿海地區的特色「海寮」為意象設計，讓學習場域結合海洋文化。

彰化縣伸港鄉大同國小創校至今69年，校內仁愛樓屋齡老舊且有安全疑慮，經彰化縣政府積極爭取，獲教育部核定全額補助拆除重建經費新台幣9491萬元，工程今年7月開工，預計民國112年1月完工，可望成為2年後大同國小舉辦71週年校慶之前最受期待的大禮。

彰化縣長王惠美今天前往視察，她說，第一階段拆除18間教室，第二階段在原地興建21間教室，施工期間務必注意工地安全；另外，也在學校進行耐震補強工程，包括綜合大樓、忠孝樓等，已在今年陸續完工，光是這2項工程就向中央爭取約2200萬元經費。

大同國小校長吳美均說，一棟磚造校舍一般使用35年，但在歷屆家長、校長、老師及學生珍惜使用下，仁愛樓已使用40年，期待新的仁愛樓繼續陪伴孩子學習；家長會長楊勝閎說，感謝縣長王惠美提供學子更好學習環境，代表家長感謝縣府、縣議會的重視與幫忙。

伸港鄉是靠海鄉鎮，沿海潮間帶的「海寮」是漁民共同的海上避難所，極具地域特色，新的仁愛樓一樓以圓形柱列撐起，象徵海寮意象，藍色系如同海浪的女兒牆穿梭漂浮，如同串接各海寮小屋（教室），建築師陳世國說，希望營造學生的思緒如海潮暢流學習場域。

王惠美 教育部

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