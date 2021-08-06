國有林木流到海上 漁民打撈可領報酬

颱風過後，可觀雨量可能使國有林木沖進河川、水庫，民眾不能任意撿拾，就算流入海洋，漁民打撈進港後，仍須交由林管處判定，如果木材屬於國有就須繳回，但可領取打撈報酬。

進入颱風季，林務局南投林區管理處今天表示，台灣地勢陡峭、水流湍急、地震頻繁加上颱風帶來的瞬間雨量，極易造成山林土石崩塌，林木遭沖刷進河川、水庫、海岸等，成為漂流木，請民眾為生命安全著想，雨後不要冒險進入河川、水域撿拾。

南投林區管理處表示，颱風警報解除後，林管處即與縣政府到主要河川進行漂流木勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經集運後，剩餘不具標售價值的漂流木，才會公告開放民眾自由撿拾。

南投林管處指出，漂流木是國有財產，未經公告，民眾不得私自撿拾，違者可依森林法第50條、52條竊取森林主、副產物，處1年到7年有期徒刑，併科贓額5倍到10倍罰金，若為貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、黃連木、毛柿等木材，加重刑期及罰金。

南投林管處進一步表示，漂流木若漂往海上，漁民打撈海上漂流木，進港後應由海巡機關或漁港管理機關通知林管處及當地縣政府判識，如果木材烙有國有、公有記號或足以認定為國有林、公有林漂流木，由林管處或當地縣政府認領，運回集中保管。

林管處表示，並依民法給予打撈者林產物價金1/10作為報酬，其他烙有私有記號或無法判定權屬的漂流木，則依民法有關拾得遺失物規定，由漁民交存當地縣政府並由縣府公告招領。