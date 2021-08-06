彰化豪雨狂襲 西瓜泡水、三合院外成池塘

受盧碧颱風外圍環流影響，中南部地區豪雨不斷，彰化縣伸港鄉七嘉村一處三合院前幾天在大雨過後三合院內外積水，雨停後水未退，彰化縣政府水利資源處還出動抽水機將積水抽乾，沒想到不到一天，今天凌晨的豪大雨又流入三合院，居民相當苦惱。

彰化縣從今天凌晨到上午雨勢不斷，依據水利署防災資訊統計，今天截至上午11點左右，彰化芳苑鄉一小時內累積雨量排名全國第三，列為二級警戒，彰化縣沿海鄉鎮也陸續傳出零星淹水，縣府請鄉親注意雷擊與強陣風，以及山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

沿海鄉鎮淹水明顯，上午鹿港鎮復興路的居民貼出家門口成池塘的照片，還拿隔板阻擋水從戶外湧進屋內，相當克難，線西鄉與鹿港鎮交界一處西瓜田也被水覆蓋，眼看西瓜也全泡在水哩，賴清美說，瓜農預計這幾天就可以收成，原本可以賺進2、3萬，沒想到大雨一來全泡湯，實在苦不堪言。

彰化縣議員賴清美今天上午到伸港關心家中接連淹水的柯姓居民，她說，今天凌晨到上午才幾個小時，該住戶三合院外已淹水超過腳踝，鄉公所這幾天先搬30袋沙包過來，但有的都破損居民也沒辦法一包一包搬，雨不知道會下到何時，今天要再派機具到場抽水，否則淹水的狀況可能會更嚴重。