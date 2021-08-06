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力挺梨山果農 企業認購2000盒水蜜桃

中央社 / 台中6日電

正值梨山水蜜桃產期，由於COVID-19疫情暫停觀光及市集活動，台中市大和獅子會今天表示，發動企業認購梨山水蜜桃獲得熱烈響應，從原本1000盒增加到2000盒。

上半年中部遭逢旱情致梨山水蜜桃產量減少，如今正是水蜜桃產期，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）暫停觀光及市集活動，讓果農擔心水蜜桃銷量，台中市和平區長吳萬福於是邀集大和獅子會發起企業認購活動，力挺梨山果農。

大和獅子會長何正仁表示，已連續第6年響應台中市和平區「梨山森活節─水蜜桃的故鄉在梨山」企業認購，長期支持梨山水蜜桃系列活動及號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會等各分會、企業接力認購。

何正仁指出，每年此時他都會結合許多社團企業舉行前進部落小旅行，除了支持果農，認識泰雅部落文化與採買水果，今年受到疫情影響，無法直接到產地去支持辛苦的果農，改為線上認購活動，原訂目標1000盒，活動發起不到5天就受到企業界熱烈響應，在獅友們全力支持下，認購超過2000盒。

最近因颱風導致天氣不穩定，何正仁說，企業認購的訂單持續增加中，不受颱風的影響，每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，而水蜜桃的果皮淋到雨、再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農，會持續認購到梨山水蜜桃產季結束。

梨山 獅子會 台中市

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