卓蘭巨峰葡萄成熟時 怎麼挑才甜秘技大公開

苗栗縣卓蘭鎮，是台灣巨峰葡萄生產最北界，夏季果實成熟期在每年7至8月，因該地區地形位置得天獨厚，氣候日夜溫差大、雨量適中，所生產的巨峰葡萄黑又甜，果實表面裹著濃厚天然果粉、果色鮮艷、富氣香，有水果界黑寶石美稱，夏季產期只有短短2個月，且產量有限，喜愛葡萄的民眾可要把握時機。

農糧署北區分署分署長王安石表示，選購新鮮好吃的葡萄可觀察整串葡萄的果梗是否鮮綠，果粒是否大小適中且整齊飽滿，輕輕提起果蒂時果粒牢固，較少落果，白色果粉分布均勻，而成熟度適中的果皮顏色較深，香氣較夠且甜度高。

他表示，葡萄買回沒有馬上要食用的話，可以先用紙包好，放在冰箱暫時貯存，不要使用塑膠袋，因為那會使葡萄表面結霜，引起裂果和腐爛。清洗葡萄時，要先將腐爛的葡萄果粒去除，以剪刀在葡萄果蒂與果實交接處小心剪開，但要留意不要剪破果皮，否則破皮後洗滌會更容易污染到果肉，剪完後再將葡萄放入盆中，加少許清水，輕輕搓洗即可。要吃的時候再清洗即可，因為洗過後容易壞掉，所以要吃多少洗多少就好，以時時享受新鮮美味的葡萄風味。

農委會農糧署北區分署表示，葡萄產季調節到全年均可生產，從早春到冬果通通有，國人整年都可以吃到鮮美的國產葡萄。巨峰葡萄是台灣葡萄栽培面積最大的品種，主要產地分佈在苗栗縣卓蘭鎮、台中市新社及東勢、彰化縣溪湖鎮及大村鄉、南投縣信義鄉等，屬於鮮食品種，果粒可達15至16公克。

農委會農糧署北區分署表示，其中，苗栗縣卓蘭鎮是全台巨峰葡萄生產最北界，栽培於大安溪北岸，栽培面積約430公頃，灌溉用水源自雪山山脈，水質潔淨無受污染，且土壤肥沃，日夜溫差大，孕育葡萄果實著色呈淺紫色至黑紫色，果粉濃郁、香氣濃、酸中帶甜、品質優異，有別台灣其他產區葡萄，每年可採收2次，分別為7至8月生產夏果及12至1月生產冬果，年產量約1萬5000公噸。