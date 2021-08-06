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影／冒雨視察快打站 盧秀燕喊話：唯一煩惱是沒有疫苗

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，並認為，台中施打量能夠，現在唯一煩惱的「就是沒有疫苗」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，並認為，台中施打量能夠，現在唯一煩惱的「就是沒有疫苗」。記者趙容萱／攝影

台中市盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，了解民眾預約「唐鳳系統」第四輪接種疫苗的情況。盧秀燕被問及「中央配送疫苗愈來愈少會不會擔心？」她回答，國家疫苗儲存量可能面臨很少，據她的了解，各縣市第五輪可分配的疫苗相對少很多，所以她的確擔心在八月中下旬一直到九月份，很可能是國家疫苗真空期。台中施打量能夠，現在唯一煩惱的「就是沒有疫苗」。

台中市今天受颱風外圍環流影響下雨，盧秀燕視察東光國小快打站。她在受訪時說，台中市到昨天為止，台中市第一劑接種92萬劑，應接種率達40%，人口覆蓋率為33%，市府8月5、6兩日開設42處快打站、84場次，提供4萬6220名疫苗預約民眾接種，台中的醫療院所、快打站的服務很好、施打量能夠，現在唯一煩惱的就是沒有疫苗。

盧秀燕認為，現在國家將面臨疫苗不足的問題，這波第四輪快打站打打完後，從中央疫苗儲存量看起來，下階段唐鳳系統第五輪，台中醫療院所就可以吸收掉了，甚至不用開快打站，第五輪打完後，八月中下旬一直到九月份國家可能面臨疫苗真空期，這是唯一擔心的。

盧秀燕指出，以台中市為例，每天可以服務的疫苗接種量很高，醫療院所一周可以打到八萬劑，台中疫苗接種站也差不多，總計台中市一周可打到十幾萬劑，所以疫苗愈多，台中進行的疫苗預約、注射服務都沒有問題。

台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，了解民眾預約「唐鳳系統」第四輪接種疫苗的情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，了解民眾預約「唐鳳系統」第四輪接種疫苗的情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，了解民眾預約「唐鳳系統」第四輪接種疫苗的情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，了解民眾預約「唐鳳系統」第四輪接種疫苗的情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，並認為，台中施打量能夠，現在唯一煩惱的「就是沒有疫苗」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天冒雨視察北屯區東光國小快打站，並認為，台中施打量能夠，現在唯一煩惱的「就是沒有疫苗」。圖／台中市政府提供

疫苗 台中市 盧秀燕

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