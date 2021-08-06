議員質詢線上教學缺課率 台中市教育局：比例約4％

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，國民黨議員羅廷瑋詢問台中市教育局，疫情警戒學校停課後，線上教學有沒有設備不足問題？教育局長楊振昇說，目前盤點全市有1.2萬台行動載具、550台4G無線分享器及1萬2200片教育部提供經濟弱勢學生的免費SIM卡可供中市學生借用。

羅廷瑋詢問，線上教學期間，全市有多少學童「線上缺課」？教育局長楊振昇表示，疫情停課起借出4950台行動載具、550片SIM卡、181台4G無線分享器，提供經濟弱勢學生進行居家線上學習，故學生線上學習的設備沒有問題。

楊振昇表示，統計疫情期間學生缺課的比例約4％，主要的原因是家庭或個人的因素、網路偶爾不穩等等，教育局要求各校加強線上點名，教師發現學生未上線，立即透過電訪了解，除希望儘量減少家庭或個人因素造成的缺課外，也能夠立即給予必要的協助，對中低年級的學生，也會請老師配合學生的能力，採漸進多元的方式進行線上學習。 台中市教育局統計，疫情期間學生缺課的比例約4％，主要的原因是家庭或個人的因素、網路偶爾不穩等等，教育局要求各校加強線上點名。記者喻文玟／攝影

商品推薦