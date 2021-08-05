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餐廳內用哪種隔板材質能防疫？勿用保麗龍及紙板否則開罰

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
紙板做餐桌隔板易有衛生、孔洞易藏蟲卵孳生病媒、會吸附水分及油脂等髒汙物質、無法清洗消毒等問題。圖／彰化縣衛生局提供
紙板做餐桌隔板易有衛生、孔洞易藏蟲卵孳生病媒、會吸附水分及油脂等髒汙物質、無法清洗消毒等問題。圖／彰化縣衛生局提供

防疫降為第二級警戒後，餐廳開放內用，但仍須製做隔板，哪種隔板適合防疫、清消及價廉物美？彰化縣衛生局經實地調查後，提供餐廳及消費者選擇，建議可使用透明壓克力、PP塑膠瓦楞板及PP塑膠板，至於保麗龍、珍珠板等PS材質及紙板則不得使用，衛生局會先勸導，如業者不聽，將依傳染性防治法處以1萬5千元到3萬元罰款。

目前餐廳使用的隔板約可分為透明壓克力、PP塑膠瓦楞板、PP塑膠板、保麗龍和紙板等材質，很多餐廳業者選用不適合材質做餐桌隔板，甚至得花大錢，而消費者上餐廳，也往往不知道那一種材質的隔板，比較適合防疫，形成隔板亂象。

「用餐飲食的時候，隔板就是口罩」，彰化縣衛生局長葉彥伯今天即特別針對餐廳內用時的隔板等相關規定作說明，葉彥伯指出，多數餐廳使用的都是透明壓克力製成的隔板，雖然耐用度高，也方便消毒，但一組單價約1500元，價格比較貴，塑膠瓦楞板和塑膠板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。

至於保麗龍、珍珠板及紙本等不得使用，葉彥伯說，保麗龍、珍珠板等PS材質，耐熱溫度為攝氏70到90度，缺點是不耐熱、易變形、不耐油性、易卡油汙、不易清洗消毒；紙板做餐桌隔板易有衛生、孔洞易藏蟲卵孳生病媒、會吸附水分及油脂等髒汙物質、無法清洗消毒等問題。

葉彥伯強調，保麗龍、珍珠板等PS材質及紙板則不得做餐桌隔板，衛生局會先勸導，如業者不聽，將依傳染性防治法處以1萬5千元到3萬元罰款。

透明壓克力製成的隔板，雖然耐用度高，也方便消毒，但一組單價約1500元，價格比較貴。圖／彰化縣衛生局提供
透明壓克力製成的隔板，雖然耐用度高，也方便消毒，但一組單價約1500元，價格比較貴。圖／彰化縣衛生局提供
保麗龍、珍珠板等PS材質，耐熱溫度為攝氏70到90度，缺點是不耐熱、易變形、不耐油性、易卡油汙、不易清洗消毒。圖／彰化縣衛生局提供
保麗龍、珍珠板等PS材質，耐熱溫度為攝氏70到90度，缺點是不耐熱、易變形、不耐油性、易卡油汙、不易清洗消毒。圖／彰化縣衛生局提供
塑膠瓦楞板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供
塑膠瓦楞板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供
PP塑膠板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供
PP塑膠板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供

衛生局 保麗龍 葉彥伯

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