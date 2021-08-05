台中廟方捐面罩挺快打站 企業防疫點燈捐N95口罩給醫護

台中市太平區4處快打站今明兩天上午施打唐鳳平台第四輪AZ疫苗，新坪里福德正神祠挺快打站第一線醫護及工作人員，今天捐防疫面罩1000個、礦泉水50箱給太平區快打站；台中還有企業為防疫在大樓暖心點燈「台中平安」鼓舞人心，今天再捐4000個N95口罩給台中童綜合醫院第一線防疫人員。

太平區長許貴芳說，太平區太平國小、中平國中、新光國中、太平國中等4個快打站今天開放第四輪預約民眾接種AZ疫苗，新坪里福德正神祠常年造福地方、熱心公益，主委暨里長聯誼會長紀進豐今天率幹部代表捐贈防疫面罩1000個及礦泉水50箱，以行動力挺第一線醫護及工作人員表示欽佩。他代表接受，並頒發福德正神祠感謝狀。

位於台中秋紅谷生態公園前的聯聚瑞和大廈大樓從今年6月起為防疫點燈「台中平安」，市府拍攝「為愛防疫 守護台中」短片，做為取景重點，市長盧秀燕在防疫記者會也感謝企業暖心點燈，鼓勵民眾防疫團結一致。

聯聚建設總經理王于娟等人今天捐贈4000個N95口罩給童綜合醫院，讓醫護人員在抗疫過程中無後顧之憂，由童綜合醫院總院長童敏哲代表接受，並致贈感謝狀。