父親節、情人節禮品包裝稽查 台中環保局：均符規定
父親節及七夕情人節將至，台中市環保局提醒，挑選禮盒應把握產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，掌握「一多三少」的原則，禮「輕」情意重，讓爸爸跟情人歡喜心花開，也可減少多餘的包裝材料，既環保又實在。
台中市環保局長陳宏益說，減少市面販售過度包裝的禮盒，衍生廢棄物處理問題，環保局在父親節前針對轄內各大販賣點（含百貨公司及加工食品零售業）的市售禮盒進行包裝抽查，共查核禮盒產品303件，包含糕餅禮盒35件、加工食品禮盒243件及化妝品禮盒25件，查核結果皆符合規定。
環保局呼籲業者，在推出禮盒產品前，應先自主檢視是否符合環保署公告「限制產品過度包裝」的規定，減少廢棄物及不必要的資源浪費。若違反規定者，可依資源回收再利用法處3萬至15萬元罰鍰，請相關業者遵守規定以免觸法。
目前台中設有174處「二手袋循環回收站」，提供市民朋友取用及回收點位，減少一次性購物袋產生，除鼓勵從生活中實踐綠色消費，同時也響應「自備購物袋消費及減量少包裝」的購物原則。
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