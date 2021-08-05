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幫助近萬弱勢學童 慈濟志工忙著安心生活箱打包

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
慈濟提供彰化縣近萬戶弱勢學童家庭暑期營養食品，8月5日在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包。圖／慈濟基金會提供
慈濟提供彰化縣近萬戶弱勢學童家庭暑期營養食品，8月5日在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會提供彰化縣9490戶弱勢學童家庭暑期營養食品，今天（5日）在彰化靜思堂進行8月的「安心生活箱」打包，配合防疫政策，志工精簡人數一天最多50人，預計每天打包3千份，分3天完成，很多志工的孩子或孫子都已成家立業，希望早點送到學童手裡，讓自己提前過一個有意義又不一樣的父親節

來自小康家庭的陳國政，小時候父親開設小型加工廠一時擴充太快、周轉不靈而倒閉，全家輾轉從台北遷移到彰化和美定居從事加工代工，總共搬過20次家，曾歷經艱辛的生活，在打包時，不僅體力好，動作更是俐落。陳國政表示，他的孩子都成家立業，有自己一份穩定的工作，而他只是盡自己一點點心力，讓學童們安心過暑假，何樂而不為？

田中鎮慈濟志工蔡有良曾是食品公司中區經銷商總經理，今天也跟其他志工一樣認真打包安心生活箱。他說，過去對員工的苛求總是以「利」為業績，在投人志工工作後，對人處事才開始圓融，為弱勢家庭付出。

參與「安心生活箱」打包的志工，有的孩子甚至孫子都已成家立業，仍然揮汗賣力協助打包，在8月8日父親節前夕，對他們格外有意義，期待早日將安心包送到弱勢學童手中，好讓他們安心向學，生活無慮，也是給這些「父親級」及「祖父級」志工最好的父親節禮物。

來自小康家庭的陳國政(右1)分享孩子都有穩定工作，自己很歡喜能為弱勢孩童付出。圖／慈濟基金會提供
來自小康家庭的陳國政(右1)分享孩子都有穩定工作，自己很歡喜能為弱勢孩童付出。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包，為人父親的蔡有良(左1)提前用作志工服務過父親節。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包，為人父親的蔡有良(左1)提前用作志工服務過父親節。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包，許多志工都是為人父親，表示提前過父親節。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包，許多志工都是為人父親，表示提前過父親節。圖／慈濟基金會提供

父親節 慈濟

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