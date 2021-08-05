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蔡其昌爭取文化部預算 將修復清水瀞園、大甲瑞蓮堂

中央社 / 台中5日電

台中市定古蹟清水瀞園及大甲瑞蓮堂正待進行主體修復，立法院副院長蔡其昌今天邀請文化部及台中市文化局會勘後，核定補助新台幣2億元經費辦理2座古蹟修復作業。

蔡其昌今天邀集文化部次長蕭宗煌、台中市文化局副局長曾能汀及台中市議員王立任、楊典忠、施志昌等人前往清水黃家古宅－瀞園及大甲梁家古宅－瑞蓮堂進行會勘。

蔡其昌表示，清水黃家及大甲梁家古宅都是海線非常重要的古蹟，這些年他們一直在協助爭取經費進行保存，目前清水黃宅的一期3500萬元的修繕計畫已完成，今天再爭取到二期經費4500萬元，繼續進行古蹟修復作業。

蔡其昌指出，至於大甲梁宅破損較嚴重，將挹注1.4億元預算分3期來補助。這是清水及大甲人的記憶，也是台灣人的記憶，只有將這些歷史保存下來才能成就一座偉大的城市。

台中市政府文化局於109年5月針對黃家瀞園古蹟本體進行修復並於當年底完成，後因黃家後代希望政府機關能再將前庭的半月池及圍牆等設施補助修護，因此向蔡其昌陳情。

蔡其昌說，接獲黃家後代反映後，立即邀請文化部、市府文化局及文化資產處至現場勘查，希望有關單位能匡列經費補助辦理古蹟修護，最後核定補助總經費2億元辦理2座古蹟修復作業，讓歷史遺跡能與當代結合，也讓年輕人對地方歷史發展更有共感。

古蹟 蔡其昌

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