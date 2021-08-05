方便就醫民眾 秀傳獲天峰慈善會致贈60台輪椅

天峰慈善會今天由會長蔡宏仁代表，捐贈彰化秀傳醫院及彰濱秀傳醫院共60台全新愛心輪椅，提供就醫患者及施打疫苗民眾「行動」上的便利，由秀傳醫療體系執行長黃靖媛、營運長陳秀珠代表受贈，並回贈感謝狀。

2012年成立的天峰慈善會，12年來，默默耕耘，持續辦理關懷社區、物資捐贈的活動。蔡宏仁表示，疫情期間，很感謝醫療人員堅守崗位，在防疫第一線守護民眾的健康，讓有就醫需求的民眾有妥善的醫療照護，為協助醫院提供安全衛生無虞的醫療環境，讓民眾於防疫期間安心來醫院就醫、打疫苗，故捐贈這批全新愛心輪椅，來協助提升醫療照護服務。

秀傳醫院長年提供愛心輪椅，讓來醫院就醫有需要的病人免費使用。秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示，非常感謝蔡宏仁會長捐贈愛心輪椅，造福來醫院就醫的行動不便者，有全新愛心輪椅代步，能得到更完善的醫療服務。