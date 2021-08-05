南投縣推動公廁改建 138座老舊公廁變漂亮

南投縣政府從前年開始，持續改善縣內舊公廁，3年間整修138座，老舊公廁變身，成為整潔乾淨的如測空間，南投縣環保局也提醒民眾共同維護公廁環境衛生，疫情期間也更有安全保障。

南投縣環保局長方信雄說，南投縣共1264座列管公廁，其中1156座為特優級公廁，環保局及鄉公所均定期派員巡檢，提升公廁環境及維護。

環保局從前年開始盤點13鄉鎮市老舊公廁，向環保署爭取經費，實施優質公廁推動計畫。前年爭取經費4千多萬元，完成8個鄉鎮市97座公廁修繕，去年度又爭取1200多萬元，改善縣內41座老舊公廁，不少老舊廁所光線不足通風條件差，髒亂和異味讓民眾避而遠之。

修繕工程包括拆除舊有管線、馬桶、洗手台設備、天花板牆面及地板磁磚修繕、電線線路重新設置、設置排風設備或通風設備等，讓公廁變的整潔明亮。

今年度疫情嚴峻，國內防疫三級警戒，大多數公廁暫停開放使用，但修繕公廁工程持續進行。今年度修繕竹山、草屯、鹿谷、國姓4鄉鎮共計41座老舊公廁，包括零售市場、果菜市場、文化園區、竹山旅遊中心、草屯鎮圖書館、新豐里集會所等，都是民生熱點，公廁使用率也高。

隨著疫情降級公廁陸續開放使用後，乾淨明亮的公廁讓民眾耳目一新，方信雄也提醒民眾維護公廁環境，讓下一個使用者更方便，疫情期間上公廁更安全。