快訊

出國申請接種黃皮書 費用150元至200元不等

【0805確診地圖】本土確診6例、死亡+0 新北增4例個案最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣推動公廁改建 138座老舊公廁變漂亮

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府推動老舊公廁修繕，原本陰暗髒亂的公廁改建後，變得乾淨明亮。圖／南投縣環保局提供
南投縣政府推動老舊公廁修繕，原本陰暗髒亂的公廁改建後，變得乾淨明亮。圖／南投縣環保局提供

南投縣政府從前年開始，持續改善縣內舊公廁，3年間整修138座，老舊公廁變身，成為整潔乾淨的如測空間，南投縣環保局也提醒民眾共同維護公廁環境衛生，疫情期間也更有安全保障。

南投縣環保局長方信雄說，南投縣共1264座列管公廁，其中1156座為特優級公廁，環保局及鄉公所均定期派員巡檢，提升公廁環境及維護。

環保局從前年開始盤點13鄉鎮市老舊公廁，向環保署爭取經費，實施優質公廁推動計畫。前年爭取經費4千多萬元，完成8個鄉鎮市97座公廁修繕，去年度又爭取1200多萬元，改善縣內41座老舊公廁，不少老舊廁所光線不足通風條件差，髒亂和異味讓民眾避而遠之。

修繕工程包括拆除舊有管線、馬桶、洗手台設備、天花板牆面及地板磁磚修繕、電線線路重新設置、設置排風設備或通風設備等，讓公廁變的整潔明亮。

今年度疫情嚴峻，國內防疫三級警戒，大多數公廁暫停開放使用，但修繕公廁工程持續進行。今年度修繕竹山、草屯、鹿谷、國姓4鄉鎮共計41座老舊公廁，包括零售市場、果菜市場、文化園區、竹山旅遊中心、草屯鎮圖書館、新豐里集會所等，都是民生熱點，公廁使用率也高。

隨著疫情降級公廁陸續開放使用後，乾淨明亮的公廁讓民眾耳目一新，方信雄也提醒民眾維護公廁環境，讓下一個使用者更方便，疫情期間上公廁更安全。

疫情 圖書館

延伸閱讀

透明系公廁、森林小徑獨棟兒童廁所 16位「建築師天團」打造的東京公廁成為新景點

王文華／東京奧運的亮點：公廁？！

觀音山和北海岸各景點、停車場及公廁 開不開放看這裡

北市公園涼亭明開放 兒童遊戲場、籃球場維持停開

相關新聞

獨／第5輪莫德納之亂！長者預約不上暴氣還有人要混打

莫德納疫苗搶手，唐鳳平台第五輪今天上午10時起開放莫德納預約，其中開放65歲老人打第一劑。台中市有很多老人請里長預約卻發...

彰化人口持續減少 明年底恐降至125萬人

彰化縣是六都以外第一大縣，2010年人口最多達130萬人，隨後走下坡，依彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1...

99.7%中市學生SH150達標？ 議員存疑並呼籲增加體育課

體育署推出SH150落實學生運動習慣計畫，明訂學生在校期間除體育課外，每天參與體能活動，每周應達150分鐘以上，中市教育...

路肩騎車不服被檢舉告發 警認定陳情有理將撤罰單

彰化縣溪湖鎮崙仔腳路最近出現檢舉達人，接到交通違規罰單的民眾才知道，崙仔腳路的路肩禁行機車，機車和汽車都要行駛內側車道，...

南投縣推動公廁改建 138座老舊公廁變漂亮

南投縣政府從前年開始，持續改善縣內舊公廁，3年間整修138座，老舊公廁變身，成為整潔乾淨的如測空間，南投縣環保局也提醒民...

東彰道路南延段拓寬工程動土 盼改善彰化高鐵交通瓶頸

彰化縣東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路拓寬工程，彰化縣長王惠美說，此段道路總經費高達11億元，總長7.56公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。