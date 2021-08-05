99.7%中市學生SH150達標？ 議員存疑並呼籲增加體育課

體育署推出SH150落實學生運動習慣計畫，明訂學生在校期間除體育課外，每天參與體能活動，每周應達150分鐘以上，中市教育局統計全市學校達成率將近99.72%。民進黨議員今聯合質詢，問局長楊振昇「近百分百達成率，你相信嗎？」楊回答會深入了解。議員建議，奧運激情過後，市府應思考落實基層體育，強烈建議增加體育課。

經統計，台中市109學年度學校推動SH150達成率將近99.72%，學生體適能通過率也從102學年度47.10%成長至109學年度58%，教育局將持續推動各項體育活動並協助學校各項運動性社團，提高學生運動參與。

民進黨台中市議員謝志忠指出，教育局的數據對照世界衛生組織統計，台灣有85%青少年活動量不足，教育部目前實施SH150方案，學生每周運動量除體育課外，需達到150分鐘，所有學校平均竟達99.7％，質疑這樣數字確實嗎？議員要求教育局長，盤點各校彈性課程使用方式，適當加入體育運動。

王立任表示，國小、國中、到高中的體育課每周僅兩節，正值發育成長期，根本不夠。尤其若從小沒有養成運動的習慣，長大後就難再養成。應該在學校增加體育課的節數，從中發掘運動人才。

張玉嬿指出，讓學生愛運動，在過程中尋找運動的樂趣，她建議教育局應趁著這波東奧熱潮成立更多學校運動社團、球隊，尤其在國小更要增加趣味、遊戲性質的運動社團，養成終身運動習慣，培養體能與健康。

教育局表示，市府已訂定台中市SH150方案推動計畫，由學校利用晨間、課間、空白課程及課後時間增加學生活動，另結合國民中小學體育促進會，在國小舉辦大跑步、籃球、躲避球、跳繩、健身操；國中辦理班際籃球及大隊接力、排球等多項普及化運動，激發學生運動動機及興趣，培養規律運動習慣，提升學生健康體能。