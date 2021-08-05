東彰道路南延段拓寬工程動土 盼改善彰化高鐵交通瓶頸

彰化縣東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路拓寬工程，彰化縣長王惠美說，此段道路總經費高達11億元，總長7.56公里，全線預計在民國113年完工，拓寬路段從田中彰化高鐵站卸接到二水，未來從南投要到高鐵站或是在地田中工業區進出交通都會更便利。

彰化縣長王惠美、立委陳素月、彰化議長謝典林等人今天一起主持動土典禮，王惠美表示，彰化高鐵站設立後，但周邊道路、及縣道137線山腳路卸接道路較狹窄，尤其周邊又有田中工業區等大貨車進出更會塞車，彰化東側外環走廊實需要一條快速便捷的聯外道路，因此縣府向中央爭取經費，辦理東彰道路計畫共分為三段，分別為北段、中段及南延段，總長約28.2公里，總經費約83.2億元，未來可串連台74甲線、台76線及台3線，中部地區交通將更完備。

今天動土的南延段總長7.56公里，起點位於田中鎮斗中路與大社南路路口，終點位於二水鄉縣道141線民生路，道路寬度為20公尺，採雙向四車道建置，總經費高達約11億7900萬元，預計113年2月完工，王惠美說，斗中路到中州路的工業區路段將明年8月前先完工，未來希望讓更多國內外民眾認識田中、二水的「好山好水好風光」，吸引更多外國遊客前來觀光。

王惠美說，高鐵彰化站從104年完工後，縣府就設法要讓彰化縣東區交通更完善，當時就開始規劃拓寬東彰道路，中段從林厝交流道至位於田中鎮的高鐵彰化站已在107年2月3日完工通車，希望發揮高鐵站的效益，期待北段、南延段未來完成銜接後，成為台中、彰化、南投、雲林等縣市間一條通暢的道路。

工務處處長林漢斌表示，目前東彰道路北段「台74甲線(東外環)至台76線(林厝交流道) 」也正辦理發包，未來東彰道路計畫完成後，可串聯台74甲線、台76線及台3線，往北銜接中彰快速道路，往南接國道3號，可作為東彰地區南北向主要幹道，發揮區域路網功能，加速地區經濟與繁榮。

今天參與動土典禮的還有交通部公路總局第二區養護工程處副處陳貴芳以及田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽、田中工業區廠商聯誼會長何源成、彰化縣議員鄭俊雄、蕭如意、蕭淑芬等人。