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獨／第5輪莫德納之亂！長者預約不上暴氣還有人要混打

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天上午接種唐鳳平台第四輪AZ疫苗，雖然天雨打氣旺，報到率幾近百分百。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天上午接種唐鳳平台第四輪AZ疫苗，雖然天雨打氣旺，報到率幾近百分百。記者趙容萱／攝影

莫德納疫苗搶手，唐鳳平台第五輪今天上午10時起開放莫德納預約，其中開放65歲老人打第一劑。台中市有很多老人請里長預約卻發現資格不符，氣得大罵「政府不是說老人可以來預約打莫德納？」害他們淋雨白忙一場，里長無奈「資訊有落差」；還有已打過莫德納的長者今天持黃卡到快打站要打第二劑，還好被現場人員勸退，差點「混打」。

今天開放唐鳳平台第5輪預約接種，符合預約資格者為間隔滿28天的第1類到第3類及孕婦等對象接種第2劑，以及已完成意願登記65歲以上長者及55歲以上第9類對象（高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患）第一劑。

台中市南屯區長林秋萬說，快打站今明兩天上午接種為唐鳳平台第四輪AZ疫苗，以惠文國小快打站為例，今天雖然天雨，可能疫苗珍貴，民眾接種踴躍，從上午8時開始就湧現人潮，人潮一批批湧入，到上午近11時打450劑，報到率幾近百分百。

林秋萬指出，很多長者今天搶著忙預約，一名里長今天上午幫近十名長者預約疫苗，結果資料輸進平台，全數都因資料不符不能預約。原來長者只聽到「老人可以來預約打莫德納」就跑過來，等上網要預約才發現是開放給要打第一劑的老人，氣得大罵，害他們白跑一趟。

台中市大肚區長白峨嵋說，大肚區公所發現很多老人不會上網填疫苗意願及預約接種登記，除了區公所等處提供服務櫃台，並且巡迴里辦公處教學，但很多長者還是搞不清楚，還有長者誤以為疫苗接種記錄黃卡有蓋時間就不用預約，直闖快打站，讓現場人員很困擾。

白峨嵋指出，今天大肚區快打站開放接種唐鳳平台第四輪AZ疫苗，有一名長者已打過莫德納，今天持黃卡到快打站打第二劑，長者堅持黃卡上蓋第二劑時間為今天，且已請子女幫忙上唐鳳平台意願登記，堅持打第二劑。現場人員只好委婉說明，今天打的是已預約唐鳳平台第四輪AZ疫苗，請長者接到簡訊後上網預約，才勸退老人家。

台中市大肚區長白峨嵋說，因應長者不會上網填疫苗意願及預約接種，區公所不但設服務櫃台，並巡迴里辦公處教學，圖為山上辦事處教長者上網情況。圖／白峨嵋提供
台中市大肚區長白峨嵋說，因應長者不會上網填疫苗意願及預約接種，區公所不但設服務櫃台，並巡迴里辦公處教學，圖為山上辦事處教長者上網情況。圖／白峨嵋提供
台中市大肚區長白峨嵋說，今天有長者拿黃卡到大肚區快打站要接種第二劑，被現場人員勸退，圖為大肚區快打站今天接種情況。圖／白峨嵋提供
台中市大肚區長白峨嵋說，今天有長者拿黃卡到大肚區快打站要接種第二劑，被現場人員勸退，圖為大肚區快打站今天接種情況。圖／白峨嵋提供
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天上午接種唐鳳平台第四輪AZ疫苗，雖然天雨打氣旺，報到率幾近百分百。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天上午接種唐鳳平台第四輪AZ疫苗，雖然天雨打氣旺，報到率幾近百分百。記者趙容萱／攝影

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