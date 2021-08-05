獨／第5輪莫德納之亂！長者預約不上暴氣還有人要混打

莫德納疫苗搶手，唐鳳平台第五輪今天上午10時起開放莫德納預約，其中開放65歲老人打第一劑。台中市有很多老人請里長預約卻發現資格不符，氣得大罵「政府不是說老人可以來預約打莫德納？」害他們淋雨白忙一場，里長無奈「資訊有落差」；還有已打過莫德納的長者今天持黃卡到快打站要打第二劑，還好被現場人員勸退，差點「混打」。

今天開放唐鳳平台第5輪預約接種，符合預約資格者為間隔滿28天的第1類到第3類及孕婦等對象接種第2劑，以及已完成意願登記65歲以上長者及55歲以上第9類對象（高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患）第一劑。

台中市南屯區長林秋萬說，快打站今明兩天上午接種為唐鳳平台第四輪AZ疫苗，以惠文國小快打站為例，今天雖然天雨，可能疫苗珍貴，民眾接種踴躍，從上午8時開始就湧現人潮，人潮一批批湧入，到上午近11時打450劑，報到率幾近百分百。

林秋萬指出，很多長者今天搶著忙預約，一名里長今天上午幫近十名長者預約疫苗，結果資料輸進平台，全數都因資料不符不能預約。原來長者只聽到「老人可以來預約打莫德納」就跑過來，等上網要預約才發現是開放給要打第一劑的老人，氣得大罵，害他們白跑一趟。

台中市大肚區長白峨嵋說，大肚區公所發現很多老人不會上網填疫苗意願及預約接種登記，除了區公所等處提供服務櫃台，並且巡迴里辦公處教學，但很多長者還是搞不清楚，還有長者誤以為疫苗接種記錄黃卡有蓋時間就不用預約，直闖快打站，讓現場人員很困擾。