路肩騎車不服被檢舉告發 警認定陳情有理將撤罰單

彰化縣溪湖鎮崙仔腳路最近出現檢舉達人，接到交通違規罰單的民眾才知道，崙仔腳路的路肩禁行機車，機車和汽車都要行駛內側車道，當地的忠覺里長吳錫祥接獲陳情，向彰化縣村里長聯合服務總會反映，縣政府和溪湖警分局會勘後，除了撤銷罰單，另將劃設機車道保障機車騎士的安全。

吳錫祥和何炳樺，今天到崙仔腳路察看汽機車行駛內側車道的情形，每一位機車騎士看見汽車，都主動騎到路肩，避免和汽車爭道，

吳錫祥表示，崙仔腳路原本很窄，拓寬為13公尺，劃設雙向各一個車道，沒慢車道，民眾把幾乎和車道一樣寬的路肩當作慢車道，騎機車、腳踏車都「依規定行駛慢車道」，根本不知那是路肩而且禁行車輛，最近檢舉達人拍照傳交警方，接到罰單的民眾無不跳腳。

「路那麼寬，誰會不顧安全，騎入內側車道跟汽車爭道？」何炳樺說，崙仔腳路是忠覺、大庭、頂庄的主要道路，也是媽厝、湳底進出高速公路員林交流道和溪湖市區的聯絡要道，每天車水馬龍，通行的機車無數，絕大多數避開汽車，行駛「外側車道」，哪知那個是路肩，沒外側車道，機車騎士被開罰單都訝異和不服。

溪湖警分局指出，崙子腳路沒機慢車道，車道外側是路肩，僅供臨時停車和行人通行，機車騎士超過路面邊線騎進路肩，溪湖警分局依規定開罰600元以上、1800元以下罰鍰。