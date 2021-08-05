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彰化人口持續減少 明年底恐降至125萬人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月就會破了126萬人。本報資料照片
彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月就會破了126萬人。本報資料照片

彰化縣是六都以外第一大縣，2010年人口最多達130萬人，隨後走下坡，依彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月（8月）就會破了126萬人，到明年年底更一舉再降至125萬人，屆時，目前兩位副縣長編制，就只剩下1人。

以7月與6月人口數相比，彰化縣在26個鄉鎮市中，只有大村鄉、伸港及埔鹽鄉人口有成長，其中大村鄉因正新輪胎家族遺產稅挹注，受福利最好的吸引，增加58人，達3萬9085 ，埔鹽增加19人、伸港增4人，其餘都是負成長，其中彰化市人口少了251人，正式跌破23萬人，為22萬9765人，近年來拜重劃所賜房地熱絡的員林市，6月也減少110人，為12萬3460人。

彰化縣政府民政處指出，彰化縣到7月底為止，總人口數126萬0388人，男性640,452人、女性619,936人，遷入2649人、遷出3501人，出生882人、死亡914人，結婚418對、離婚178對，在人口比例方面，0-14歲幼年人口數為15萬7573人、5-64歲壯年人口數88萬8003人、65歲以上老年人口數為21萬4812人。

民政處人員指出，彰化縣人口流失，不外乎出生率降低，以及老人人口比例高，加上受六都磁吸效應，因就業及就學、社會福利因素，致遷出比遷入多，才造成人口逐年遞減。

彰化縣府人事處表示，全國出生率都下降，人口減少是趨勢，縣內持續推動促進生育，彰化生育率去年才以9.53％躍升冠軍，也積極打造適合年輕人在地發展的生活環境，讓更多的青年返鄉。但人口仍持續減少。

彰化縣人口數在1971年破百萬，到1971年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬7286是最高峰，依目前人口流失數推算，到今年7月底，就會少於126萬人，到明年年底縣長選舉甚至少於125萬人，10年之間，整整少了約5萬人。

依地方制度法第56條規定，人口在125萬人以上的縣市，得增設副縣長1人。彰化縣從1991年周清玉縣長任內，人口數突破125萬人，副縣長編制從1人增加為2人，直到現在都維持兩人，但如果人口數少於125萬人，彰化縣將只剩一名副縣長編制，但其他縣府編制則仍然維持。

彰化縣府民政處表示，副縣長的任命是依照地方制度法第56條規定，只要縣市長就職前，人口數符合規定的125萬以上，就有兩位副縣長，並隨縣市長同進退。目前人口數雖有流失，不因人口數多寡，本屆兩位副縣長均受到任用保障。至於明年底如果降到125萬人，有關副縣長編制則須修改組織規程，加上制度設計仍有模糊空間，有待內政部統一釋示。

彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月就會破了126萬人。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月就會破了126萬人。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月就會破了126萬人。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府統計，彰化縣今年6月人口只剩126萬1272人，到7月更只有126萬0388人，減少了884人，依此減少數據推算，預計本月就會破了126萬人。圖／彰化縣政府提供

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