台中運動人口與活動比例雙衰退 議員：少即興多培訓

2020東奧運動會引發熱潮，但根據體育署調查台中2020年規律運動人口及舉辦活動比例雙衰退。中市國民黨議員黃馨慧表示，運動員苦練多年得牌不易，她不贊成政府即興式發放「數倍增」激勵金，應顧及改善市民運動場域、增加運動人口，從基層發掘培育更多優秀運動選手。

體育署調查報告顯示，市府「舉辦體育活動」及「規律運動人口」比例，比較2014至2019年5年數據，前者衰退11.6%，後者也減少1.7%。且市民自覺「生活快樂程度」及市民對於「住家附近運動場所足夠滿意度」台中六都排名敬陪末座。

黃馨慧表示，調查報告國內民眾最常從事的運動項目、前三名分別是散步、慢跑及爬山、佔比運動人口數8成4。但公園周邊人行道地磚凹凸不平、鬆動不穩，常見民眾運動絆倒或扭到腳。而登山步道部分木棧道年久失修、還曾發生霧峰青桐林生態園區木棧道崩塌的意外最後國賠處理，顯見民眾運動環境仍有改善空間。

黃馨慧指出，運動局經管全市130處運動場館、去年編列維護及修繕預算9900萬元，執行率8成，設備維護及環境清潔缺失均有待改善。另配合體育署打造10座運動中心，截至去年已興建完成並委外營運僅4座，進度落後，部分場館使用人次也減少、屢遭民眾陳情場地缺失等問題，亟待市府提高執行進度、增加本市運動人口數。

黃馨慧說，不要即興式政策，政府如能以舉辦運動賽事、培養體育選手為目標，計畫建置符合國際規格的比賽場地、協助聘請教練，真正提升運動環境、改善運動場域為基礎，積極增加軟硬體資源、才稱得上重視體育。