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影／購花平台買一送「醫」送花到豐醫挺醫護

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影

今年5月中旬國內新冠肺炎疫情警戒提升至第3級後，相關用花活動需求銳減，影響花農生計，農委會農糧署與花卉產業團體主動出擊推出居家好心情花材箱活動，6月中旬起推出屏東腎藥蘭及熱帶蘭花、台中及屏東文心蘭、南投及嘉義高山百合、台南及高雄火鶴花、雲林洋桔梗、彰化田尾綜合花材等一系列花材箱禮盒網購宅配活動，將在地國產新鮮花材直接從產地直送到消費者手上；農委會農糧署主秘陳啟榮與台灣百合產業發展協會羅弘奇理事長今天到衛福部豐原醫院，將產地直送百合花禮盒給醫護防疫人員，感謝防疫期間的辛苦付出，也鼓勵民眾送花療癒醫護防疫人員，目前有「買一送醫」活動。

農糧署表示，目前正值南投及嘉義高冷地百合產季，品質正優，農糧署輔導台灣百合產業發展協會推出百合花材禮盒網購活動，消費者可到該協會「i 花購-產地百合直送平台」選購，共有7種品種不同花色與規格的百合花，還有品質優良的火鶴花及文心蘭可挑選，消費者依照自己的需求作搭配。

台灣百合產業發展協會羅弘奇理事長說，為感謝警、醫、護、衛生環境消毒等第一線防疫人員在這段疫情期間的辛勞，從8月4日起，民眾只要上「i 花購」訂購一盒百合花，協會加碼贈送一盒百合花給相關防疫單位(限量300盒，由該協會自行配送)，若民眾有指定防疫單位之受贈對象，經協會審核確認後將協助轉贈。

農糧署和台灣百合產業發展協會今天送花到豐原醫院給第一線防疫醫護人員，主秘陳啟榮說，百合花語是心想事成，百年好合，豐原醫院長賴慧貞表示，防疫至今，豐原醫院醫護人員第一次收到民眾送花，她說醫護人員會繼續努力守護台灣人的健康。

陳啟榮表示，今年5月疫情3級警戒後，許多慶典和畢業典禮取消，花卉市場受衝擊，在農糧署和花卉團體推廣花卉布置和花材箱等行銷方式後，切花價格已從40到50元，升至現在60至70元，百合花價從90多元升至130元。

農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影
農糧署和台灣百合產業發展協會人員，今天送花到衛福部豐原醫院，挺防疫第一線醫護人員。記者游振昇／攝影

醫護人員 疫情 農糧署

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