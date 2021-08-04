南投縣府將改善烏松崙賞花要道 為明年賞梅季提早施工

南投信義鄉梅花季是一年一度的地方盛事，每年許多遊客都前來一睹美景，而自強村烏松崙道路貫穿多個梅園，同時也是梅花季的觀光要道，也為了改善居民出入及農產運輸要道，縣長林明溱上午前往履勘後表示，配合中央前瞻計畫建設經費，將盡快改善完工，讓明年觀光客前來賞梅花時，有更安全的道路。

林明溱指出，南投是觀光及農業大縣，信義鄉烏松崙道路每年到了梅花季，都吸引數十萬觀光客，沿線車水馬龍，道路卻因年久失修非常需要改善，縣府順利爭取前瞻計畫經費720萬元，另縣府自籌款180萬元，希望能趕在花季前完工，盡快改善路面，提供用路人更安全舒適的道路。

工務單位表示，烏松崙道路部分路段破損龜裂嚴重，沿路可見到綜橫向裂痕、坑洞、路面凹陷、孔蓋周邊破裂等狀況，另部分道路過於狹窄，導致會車不易，改善計畫以道路平整度、排水性、安全設施及環境為重點，共分10個路段將進行施工，總改善長度2430公尺，總經費共900萬元。