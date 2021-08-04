台中太陽光電容量中段班 議員：加速建置迎頭趕上雲彰

太陽光電裝置容量，台中市全台排名第七，六都與桃園並列第三，民進黨市議員吳敏濟指市府企圖心不足，以當台灣的「中等生」就滿足，台中市公有學校、場館建築等可設置綠能光電場所比彰化、雲林多，應迎頭趕上。他要求市府加快太陽光電容量的建置速度，不要乾旱剛過，就忘記全球暖化帶來的極端氣候威脅。

根據統計，台中市2020年總用電量334億度，綠電發電量15.86億度僅占全市4.75%，太陽能發電量5.46億度只占全市1.63%，距離國家2025年非核家園再生能源發電占比20%的目標差遠，吳敏濟要求市府應加緊腳步在綠能發電努力，並迎頭趕上。

吳敏濟指出，極端天氣接連出現，台中市今年的大乾旱，限水、停耕、歇業情況最嚴重。然而，台電統計，今年5月太陽光電裝置容量，台中居全台第7，六都與桃園並列第3。吳敏濟認為台中市人口數、公有廳舍及學校，比排名第2的彰化縣、第3的雲林縣高出很多，台中市政府在綠電的努力有待提升。

吳敏濟說，截至今年6月止，台中市市管案場太陽光電建置共完成345件，設置地點有公有廳舍屋頂、公有建物屋頂、公有土地、學校、公園球場、停車場等空間，總裝置容量為65百萬瓦（MW）。台中市各級學校共377所，但太陽光電只有267 件，他認為每所學校都有數棟教學樓及辦公樓，加強溝通要光電倍增並不難。

中央推綠能屋頂全民參與政策，截至110年5月底，全市29個行政區，3年來僅87案簽約，裝置容量12.61MW（百萬瓦），民宅屋頂出租即便有回饋金、室內降溫，但民間意願並不太高。吳敏濟建議，市府應加強輔導，補助自行興建太陽光電裝置，市府要有推動綠建築、綠城市的決心。