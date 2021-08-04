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彰化縣府總決算兩年賸餘千萬 審計部：自籌不足人事支出

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣109年度總決算審核報告，審定結果歲入歲出相抵賸餘1558萬元，彰化縣政府已連續兩年總決算審定有賸餘款，縣府指出，各局處樽節開銷，且工程決算經費低於預算，一點一滴累積終有成果；不過審計部彰化審計室認為，縣府開源節流不足，自籌財源仍不足以支應人事支出。

彰化縣總決算審核報告出爐，歲入審定455億8千萬餘元，歲出審定為 455億7千 萬餘元，歲入歲出相抵，審定賸餘為 1558 萬餘元。

彰化縣府在無米之炊的窘境下去年賸餘2千128萬元，為彰化縣政府22年來首次總決算審定有賸餘款，今年已是第二年產生賸餘，對此縣長王惠美說，縣府團隊整合資源，各局處找亮點發揮，也減少不必要花費，但過往該做的也沒少，該爭取也用力爭取，縣府很多資源用在配合款，像是中央前瞻經費補助的社福大樓為重視政策就極力配合，70億經費彰化拿了十分之一，多項服務整合，減少建設花費。

審計室指出，彰化財政狀況雖獲改善，但自籌財源比率逐年降低，且公共債務餘額龐鉅，不利財政永續，應積極開拓自籌財源；另獲中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助辦理建設計畫，有的計畫進度及預算執行未如預期，或部分計畫先期規劃作業未臻周妥，應加速執行進度。

根據各局處歲出經費賸餘彙計，像是衛生局去年編列260多億預算，但賸餘約20億，衛生局長葉彥伯說，去年因疫情關係長照預算部分未能完全執行，加上縣內衛福大樓興建的工程是陸續發包，依據施工進度陸續請款，中央經費下來配合款就會使用。

衛生局

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