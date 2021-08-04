張氏祖厝近車站土地遭盜賣? 祭祀公業爆糾紛

彰化縣社頭鄉「祭祀公業張克經」爆發派下權爭議，今天「反盜賣社頭廣興張氏祖厝自救會」數十位成員到社頭公所陳情，表示自救會已提告進入訴訟程序，要求在法院判決前，公所應立即停止後續相關作業；公所表示，相關當事人應依循民事確認派下權之訴，待確定判決後，再報請公所更正。

「反盜賣社頭廣興張氏祖厝自救會」成員今下午在社頭鄉公所前拉起「父親節，爸爸在哭泣」、「不容盜賣祖產」、「拚死顧祖厝」的白布條向公所陳情，社頭鄉長劉錦昌也接下陳情書。

自救會代表人張森林說，最近突有建商到祖厝看土地，家族人才驚覺有異，查出竟有不肖外地族人勾結土地代書，提供不完整資料向鄉公所申請派下全員證明，要盜賣祖產，而現今仍居住於祖厝的7戶人家均被屏除在派下員名單外，造成旅居外地的人瓜分祖產，世居祖厝的人可能未來得露宿街頭。

張森林說，「祭祀公業張克經」子孫世居於社頭鄉廣興村大圳巷祖厝，為感念先祖開發土地的不易，前幾年才集資翻修祖祠，供散居各地的張氏家族後裔返鄉祭祀祖先，現在超過1500坪近社頭車站的祖產要被盜賣實在讓人痛心，大家一定要透過法律程序搶救回祖產 。

社頭公所則表示，今年2月該祭祀公業向公所請求核發派下全員證明書，公所依祭祀公業條例相關規定進行書面並經多次要求補件審查，於5月18日至6月16日於祭祀公業土地所在之廣興村辦公處、公所，將全員系統表、不動產清冊、派下現員名冊公告30天，公告期間無人異議，本所在公告期滿於6月22日核發派下員證明書。

公所強調，一切依法行政秉公審查，本案若有異議者，應向法院提起確認派下權之訴，公所得依法院確定判決後，再行相關更正。