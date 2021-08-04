竹山紫南宮捐血站全國第一 籲周末父親節捐血送錢母

南投紫南宮自5月疫情大爆發以來，人潮減少了九成，主委莊秋安表示，借發財金的香客雖然略減，但配合各地缺血情形嚴重，民眾前往紫南宮捐血送錢母的義舉並不停止，每日100多袋的鮮血，仍是是疫情期間捐血中心重要的依託，歡迎信眾捲起袖子捐血，一起做好事。

紫南宮指出，本周是父親節，配合國內的嚴重血荒，將於8月5、6、7日（周四、五、六），再增一台捐血車，連續三天每天會有兩台捐血車，從早上9點30分至下午15點止，在紫南宮水濂瀑布前，只要大家捐血250cc即送金錢母一枚；捐血500cc則送套裝錢母乙組。

台中捐血中心統計顯示，去年紫南宮捐血量為4萬2267袋，合計捐血量為1056萬6750cc，是全台績優團體第一名，而今年至7月31日止共募集3萬2239袋，合計捐血量為805萬9750cc，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但因血庫存量嚴重不足下，各血型長時間呈現供量不足現象，大約只足夠2.8天至3.6天的血量。

紫南宮強調，因應中央疫情指揮中心指示疫情警戒降至二級但不解封，雖降至二級，但廟方仍實施相關限制措施，嚴守社區防線落實「實聯制」、信眾只要進入借還金中心，廟方皆採取體溫量測、消毒、人流、動線管制等相關措施，確保信眾維持一定社交距離及全程佩戴口罩。