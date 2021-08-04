彰縣員林流動攤商清零還路於民 攤商陳情盼合法設攤

彰化縣員林市公所配合防疫需求，日前進行流動攤商「清零」作業，也解決長久以來博愛路、靜修路被攤販占據，造成車輛通行困難，不過最近有攤商希望再回來做生意，並向公所陳情希望給他們一條生路，員林市長游振雄說，長期以來攤商影響交通，除非攤商能成立管委會等做好約束，再研議是否能再擺攤。

游振雄說，博愛路從三民街到浮圳路約半公里路段，長久以來違規流動攤販占據道路做生意，且占據情況愈來愈嚴重，不僅影響店家住戶出入，連汽車通行都受阻礙，公所信箱一天到晚都有民眾檢舉，公所趁防疫期間一併整頓該路段，在警方取締違規攤販時，也畫上紅線禁止再設攤。

攤販清零，讓交通順暢，許多民眾都說「還路於民是對的」，公所也在畫上紅線的路段，增設約20個停車格，和不少機車格，讓民眾多了停車空間。

不過最近疫情降溫，在博愛路設攤的攤商想恢復做生意，向縣議員張錦昆陳情，希望再向公所申訴。張錦昆說，許多攤商在該區域擺攤都已一、二十年，還有擺攤到二代，大家希望公所體恤他們顧生計，可以再讓他們在博愛路做生意。

據了解，在博愛路擺攤的攤商約有二、三百攤，不只員林在地攤商，還有鄰近社頭、永靖等鄉鎮，甚至有來自台中烏日的攤商，景氣差，擺攤的人愈來愈多，有的攤商的確完全不顧道路交通，擺到近路中間。

張錦昆說，彰化縣早在民國九十一年就有攤商自治條例，卻沒有細則等管理辦法，他將在議會提案，好好討論路邊攤商管理辦法，否則疫情期間不只員林面對相同問題，其他鄉鎮也有管理路邊攤商的問題。

陳情攤商也表示，台中市早就有自治條例管理路邊攤商，希望彰化縣也能比照辦理，讓他們可以謀生計，他們也將組管理委員會，做好自我約束。

游振雄說，員林包括第一公有市場、民營的華成、員農黃昏市場、大員林黃昏市場等都在招租中，且都還招租未滿，一些非法流動攤商不去登記合法公有、民營市場，這樣對合法營業的攤商也形成不公平，博愛路邊的攤商沒成立管委會，很難做好相關約束及管理，除非未來攤商能做好管理及約束勿妨礙交通等，再與警局等相關單位研議是否能合法擺攤。